Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin akaryakıt devi derin bir kriz yaşıyor. Adeta çöküş yaşayan Zülfikarlar Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, geçen haftalarda yapılan operasyonla sarsılmıştı.

ÜST YÖNETİCİLERİ TUTUKLANMIŞTI!

Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ortaya çıkmasıyla operasyon düzenlenmiş ve üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı.

KONKORDATO İLAN ETTİ!

Zülfikarlar Holding’e bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti. Kriz yaşayan şirket konkordato ilan etti. Konkordato başvurusu onaylandı. Mali yapısı incelenecek.

TP Petrol Dağıtım A.Ş., İstanbul 1 Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Konkordato talepli başvuruda şirketin varlıkları üzerinde koruyucu tedbir uygulandı. Geçici mühlet süresi mahkeme tarafından onaylanırken Türkiye Petrolleri’nin mali yapısının incelenmesine başlandı. Kapsamlı denetimin ardından şirketin iflas edip etmeyeceği belli olacak.