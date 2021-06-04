Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak

Birleşmiş Milletler tarafından çevre konusunda 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen "İnsan Çevresi Konferansı"nın başlama tarihi olan 5 Haziran günü, her yıl "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra endüstrileşme ve tüketim fazlasının neden olduğu çevre kirliliğinin azaltılması, gezegenin doğal kaynaklarının korunması amacıyla bu alışkanlıkları ve küresel bozulmayı tersine döndürmeyi hedefleyen "yeşil ekonomi uygulamaları" gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere tüm insanlığın en önemli konuları arasında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de de hem akademi dünyası hem özel sektör hem de kamu, çevre sorunlarının iktisadi açıdan değerlendirilmesi, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının tespiti, çevre kirliliğinin en aza indirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda çalışmalar yürütüyor, düzenlemeler ve yatırımlar yapıyor.

PLASTİK ATIK İTHALATI MERCEK ALTINDA

Çevre kirliliğinde başı çeken plastik atıklar konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluş bu yönde çalışmalar yürütüyor.