Türkiye'nin dev projelerinden kamu ihalelerine kadar hepsinde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı

1976 yılından beri hizmette olan ve Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ’a iş yapan Oskar Holding, iflas bayrağını çekti. 2 milyar lira borcusu olan şirket, konkordato talebi ile mahkemeye başvurmuştu. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi dev projelerde görev alan holdingin başvurusunu Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi reddetti.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Enerji, imalat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, enflasyon ve ekonomik nedenlerden dolayı kendisine bağlı 4 şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Mahkeme ise, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

GRUP ŞİRKETLERİ TAMAMEN İFLAS ETTİ

Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.

Holdingin, kamu ve özel sektörde üstlendiği projelere rağmen 2 milyar lirayı geçen borcunun olması dikkat çekti. Mahkeme, dev holding için, rehinli alacaklılara yönelik konkordato taleplerini reddetti, adi alacaklılar için ise taksitli ödeme planı oluşturdu.

ULUSLARARASI ALANDA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Uluslararası alanda da faaliyetleri olan holding, enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve altyapı projelerinde uzun yıllar faaliyet göstermişti. Grup, bugüne kadar birçok kamu ihalesinde yer almış, ülke savunması ve iletişim projelerinde de görev üstlenmişti.

Mahkeme kararıyla şirketin tasfiye ve gözetim sürecinde görev alması için mali müşavir ve hukukçu kayyumlar görevlendirildi. Kayyumlar, her iki ayda bir mahkemeye şirketin mali durumuna ilişkin rapor sunacak.

Kaynak: Sözcü