FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin dev projelerinden kamu ihalelerine kadar hepsinde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı

Türkiye'nin köklü enerji firmalarından biri olan Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. 1976'dan beri hizmette olan şirket, mali zorluklar ile daha fazla mücadele edemeyerek iflas etti. Grup, birçok kamu ihalesinde yer almış, ülke savunması ve iletişim projelerinde de görev üstlenmişti.

Türkiye'nin dev projelerinden kamu ihalelerine kadar hepsinde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı
Ezgi Sivritepe

1976 yılından beri hizmette olan ve Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ’a iş yapan Oskar Holding, iflas bayrağını çekti. 2 milyar lira borcusu olan şirket, konkordato talebi ile mahkemeye başvurmuştu. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi dev projelerde görev alan holdingin başvurusunu Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi reddetti.

Türkiye nin dev projelerinden kamu ihalelerine kadar hepsinde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı 1

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Enerji, imalat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, enflasyon ve ekonomik nedenlerden dolayı kendisine bağlı 4 şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Mahkeme ise, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

Türkiye nin dev projelerinden kamu ihalelerine kadar hepsinde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı 2

GRUP ŞİRKETLERİ TAMAMEN İFLAS ETTİ

Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.

Holdingin, kamu ve özel sektörde üstlendiği projelere rağmen 2 milyar lirayı geçen borcunun olması dikkat çekti. Mahkeme, dev holding için, rehinli alacaklılara yönelik konkordato taleplerini reddetti, adi alacaklılar için ise taksitli ödeme planı oluşturdu.

Türkiye nin dev projelerinden kamu ihalelerine kadar hepsinde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı 3

ULUSLARARASI ALANDA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Uluslararası alanda da faaliyetleri olan holding, enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve altyapı projelerinde uzun yıllar faaliyet göstermişti. Grup, bugüne kadar birçok kamu ihalesinde yer almış, ülke savunması ve iletişim projelerinde de görev üstlenmişti.

Mahkeme kararıyla şirketin tasfiye ve gözetim sürecinde görev alması için mali müşavir ve hukukçu kayyumlar görevlendirildi. Kayyumlar, her iki ayda bir mahkemeye şirketin mali durumuna ilişkin rapor sunacak.
Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları22 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
TÜİK açıkladı: Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli olduTÜİK açıkladı: Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Anahtar Kelimeler:
iflas Akkuyu Nükleer Güç Santrali Konkordato
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.