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Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 16:52 | Son Güncelleme

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zengin kişileri listesini açıkladı. Listeye Türkiye'den tanıdık isimler de girdi. Türkiye'nin en zengin ilk 10 isminin serveti ise 29,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye'den ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarla ilk sıraya yerleşti. Açıklamada Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda 4 artışla 27'ye ulaştığı belirtildi.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ AÇIKLANDI

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Geçen yıl listede 31'nci sırada yer alan Elon Musk, bu yıl 2'nci sırada kendisine yer buldu.

Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri geçen yılki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

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TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ BELLİ OLDU

Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türkiye’nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'deki en zengin 10 isim ve servetleri şöyle sıralandı:

  1. Murat Ülker 6,3 milyar dolar

  2. Erman Ilıcak 4,4 milyar dolar

  3. Ferit Şahenk 3 milyar dolar

  4. Filiz Şahenk 2,8 milyar dolar

  5. S. Sevim Arsel 2,3 milyar dolar

  6. Sezai Bacaksız 2,3 milyar dolar

  7. M. Rahmi Koç 2,3 milyar dolar

  8. Nihat Özdemir 2,3 milyar dolar

  9. Mustafa Küçük 2,1 milyar dolar

  10. İbrahim Erdemoğlu 2 milyar dolar
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MİLYARDER SAYISI ARTTI

Forbes’a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021’de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755’e yükseldi.

Türkiye’de de dolar milyarderi sayısı 23’ten 27’ye yükseldi.

ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD’de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.

Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti.

Çin’in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
habire borçları ötelenip yeni krediler verilip bankalara görev zararı yazdırılıp hazineden karşılanan zararlar ile zenginliklerine zenginlik katılanlar sistem saat gibi çalışıyor
@samuel466 sonrasında bu büyük şirketler devlete faizle para satmalar
tabi artar yasasin kralik
siz milyardar sayısı değilde yandaşlarına yana artış oldu deyin gitsin
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