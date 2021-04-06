Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye'den ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarla ilk sıraya yerleşti. Açıklamada Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda 4 artışla 27'ye ulaştığı belirtildi.
Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Geçen yıl listede 31'nci sırada yer alan Elon Musk, bu yıl 2'nci sırada kendisine yer buldu.
Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri geçen yılki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.
Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.
Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.
Türkiye’nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı.
Türkiye'deki en zengin 10 isim ve servetleri şöyle sıralandı:
Murat Ülker 6,3 milyar dolar
Erman Ilıcak 4,4 milyar dolar
Ferit Şahenk 3 milyar dolar
Filiz Şahenk 2,8 milyar dolar
S. Sevim Arsel 2,3 milyar dolar
Sezai Bacaksız 2,3 milyar dolar
M. Rahmi Koç 2,3 milyar dolar
Nihat Özdemir 2,3 milyar dolar
Mustafa Küçük 2,1 milyar dolar
Forbes’a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021’de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755’e yükseldi.
Türkiye’de de dolar milyarderi sayısı 23’ten 27’ye yükseldi.
ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD’de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.
Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti.
Çin’in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.
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