Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye'den ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarla ilk sıraya yerleşti. Açıklamada Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda 4 artışla 27'ye ulaştığı belirtildi.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ AÇIKLANDI

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Geçen yıl listede 31'nci sırada yer alan Elon Musk, bu yıl 2'nci sırada kendisine yer buldu.

Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri geçen yılki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

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Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.