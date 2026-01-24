FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET "dondurucu" sınavdan geçti

Türk havacılık tarihinin kilometre taşlarından jet eğitim uçağı HÜRJET, Erzurum'da gerçekleştirilen soğuk hava testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim ve tam operasyonel kapasite yolundaki önemli bir sınavı daha geçti.

Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET "dondurucu" sınavdan geçti

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET'in iki prototipi, soğuk hava testleri için Erzurum'un yolunu tuttu.

Yoğun kış şartlarında ve sıfırın altında 21 dereceye varan soğukta gerçekleştirilen yer testleri başarıyla tamamlandı. Test süreci sadece dondurucu soğuklarla sınırlı kalmadı. Erzurum’un coğrafi yapısı sayesinde yüksek irtifa performansı da başarıyla doğrulandı. Yer testlerinin hemen ardından icra edilen uçuş testleri, Türkiye'nin ilk milli jet uçağının motor ve aviyonik sistemlerinin zorlayıcı hava şartları altında bile yüksek verimlilikle çalıştığını ortaya koydu.

Test faaliyeti kapsamında, HÜRJET'in Erzurum’da soğuk hava ve yüksek irtifa performansı başarıyla doğrulandı.

HÜRJET'lerin sergilediği performans, projenin genel başarısı açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.

HÜRJET’in Erzurum'un sıfırın altında 21 dereceye varan dondurucu soğuklarında test edilmesi, uçağın sadece ideal hava koşullarında değil, dünyanın en zorlu iklimlerinde bile görev yapabileceğini kanıtladı. Bu durum, uçağın hem yer operasyonlarında hem de gökyüzündeki manevralarında sistemlerinin donma veya performans kaybı yaşamadan çalıştığını tescilledi.

Bu testlerin başarıyla sonuçlanması, HÜRJET’in uluslararası standartlarda bir uçak olduğunu ve göreve hazır hale geldiğini ortaya koydu. İki farklı prototipin eş zamanlı veya ardışık olarak bu zorlu sınavdan geçmesi de TUSAŞ’ın mühendislik gücü açısından somut bir gösterge oluşturdu.

400 sorti yapıldı, seri üretim faaliyetleri başladı

TUSAŞ, test ve geliştirme faaliyetleri kapsamında HÜRJET ile bugüne kadar yaklaşık 400 sorti gerçekleştirdi. İlk siparişin ardından gelen İspanya ihracat sözleşmesi ve beklenen ilave siparişler, seri üretim hazırlıklarını hızlandırdı.

Şirket, HÜRJET sınıfındaki talep ve olası potansiyeli dikkate alarak seri üretim sürecinde oluşturacağı tedarikçi ağıyla ayda 3 uçak üretmeyi hedefliyor.

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir anda kırmızı ekran görürseniz şaşırmayınBir anda kırmızı ekran görürseniz şaşırmayın
İstanbullular dikkat! O metro hattı hafta sonu kapalı olacakİstanbullular dikkat! O metro hattı hafta sonu kapalı olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hürjet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.