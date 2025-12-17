Türkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak-kasım döneminde 690 bin 14 ton mandalina ihraç etti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 583 bin 243 ton olan ihracatın miktar bazındaki artışı yüzde 18 oldu.

İhracat değer bazında ise yüzde 61 yükselerek 614 milyon 989 bin dolara ulaştı. Yılın 11 ayında, tüm zamanların rekoru olan 2023'teki yıllık 575 milyon dolar ihracata 39 milyon dolar civarında fark atılarak yeni rekor kırıldı.

İhracatta en büyük alıcı Rusya oldu. Bu ülkeye 356 bin 341 ton mandalina ihraç edildi, 237 milyon 80 bin dolar döviz elde edildi.

Rusya'yı 203 milyon 31 bin dolarla Irak, 48 milyon 352 bin dolarla Ukrayna takip etti.

"ÜRETİCİLERİMİZ İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Akdeniz ve Ege'deki şehirlerin önemli narenciye üreticisi olduğunu söyledi.

Bu yıl mandalinada başarılı bir ihracat dönemi yaşandığını ifade eden Uçak, "Geçen seneye göre bu yıl verim çok iyi. Bu yıl Adana ve Mersin'de verimde ciddi artış var. Sezonun ilk başında üretimin fazla olması, havanın sıcak gitmesinden dolayı mandalina satılmadı. Fakat havalar soğumasıyla mandalinada talep arttı. Üreticilerimiz iyi bir sezon geçiriyor." dedi.

Uçak, tarım ülkesi Türkiye'nin önemli bir tarım ihracatçısı da olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak gidilmedik ülke bırakmadan ürünümüzü tanıtıp satmaya çalışıyoruz. Bu sene de görüldüğü gibi 11 aylık ihracatımız çok şükür 615 milyon dolar oldu. Yaklaşık 1,5 ay daha sezon devam eder. Geçen seneye göre ihracatımız yüzde 61 artış oldu. Rekor denecek bir ihracat rakamı gerçekleşti. Yıl sonunda 750 milyon doları buluruz. Bu yıl fiyat oldukça uygundu, rakip ülkelerle rekabet etme şansına sahip olduk. Bu rekoru inşallah her sene kırarız. Şu ana kadar ilaç kalıntısından dolayı dönen herhangi bir ürünümüzü de duymadık. Bu gelişmenin de ciddi anlamda faydası oldu."



Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır