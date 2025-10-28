FİNANS

Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta yüzde 1 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 4 milyon 386 bin 144 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ağustosta ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 8,6 artarak 2 milyon 877 bin 44 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 15,9 azalarak 1 milyon 70 bin 971 tona düştü. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 4 milyon 386 bin 144 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 745 bin 898 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 579 bin 517 tonla Irak ve 252 bin 963 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artarak 573 bin 54 tona, motorin satışları da yüzde 2,7 artarak 2 milyon 482 bin 605 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 3,1 artışla 3 milyon 205 bin 839 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL PİYASASINDA İHRACAT YÜZDE 0,8 ARTTI

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 0,8 artışla 1 milyon 215 bin 798 tona yükseldi.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 12,2 artışla 644 bin 857 ton, benzin türleri ihracatı yüzde 5,5 artışla 9 bin 169 tona çıktı.

Motorin türleri ihracatı yüzde 11 azalarak 228 bin 893 tona, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 62,9 azalışla 58 bin 993 tona geriledi.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 11 ARTTI

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 11 artışla 3 milyon 453 bin 836 ton olarak kayıtlara geçti.

Motorin türleri üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 artışla 1 milyon 472 bin 324 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 0,8 artışla 649 bin 855 ton, benzin türleri üretimi yüzde 9,8 artışla 518 bin 292 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 47,7 azalışla 86 bin 245 ton oldu.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

