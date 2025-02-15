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TÜSİAD Başkanı duyurdu! Yeni açıklamanın tarihi verildi, 'Suçlamaları kabul etmiyoruz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.02.2025 13:30
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Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD'ın yaptığı açıklamalar ülke gündeminde büyük bir yer edinmişti. Bakanlardan da konu ile ilgili değerlendirme gelmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yaşananlar hakkında açıklamada bulundu. Turan, "‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı duyurdu! Yeni açıklamanın tarihi verildi, 'Suçlamaları kabul etmiyoruz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirmişti. Ülke gündemi ve ekonomi hakkında kritik açıklamalar yapan TÜSİAD'ın yöneticileri ülke gündeminde derin yankı uyandırdı.

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SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

TÜSİAD'ın açıklamaları sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan sert eleştiriler gelmişti.

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Dün ise TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açılmıştı. TÜSİAD ile ilgili peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

ÜYELERİN TEPKİSİ NE OLDU?

Turan, yaşananların ardından üyelerinden olumsuz anlamda bir tepki gelmediğini kaydederek siyasilerin yaptığı açıklamalar sonrası üzüntü duyulduğunu belirtti. Turan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi. Herkesin bildiği ve konuştuğu konuların TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi"

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TÜSİAD YENİ AÇIKLAMA YAPACAK

Yanlış anlaşılmaları gidermek için bugün veya yarın kapsamlı bir açıklama yapacaklarını kaydeden Turan, "Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Yapılan suçlamaları kabul etmediklerini aktaran Turan, "Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz" cümlelerini kurdu.

SİCİL BOZUKLUĞU İFADELERİNİ KABUL ETMEDİ

Başka bir TÜSİAD yetkilisi de, benzer açıklamaların zaman zaman yapıldığını belirtti, TÜSİAD’ın sicilinin bozuk olduğu yolundaki suçlamaları da asla kabul etmediklerini sözlerine ekledi. TÜSİAD’ın yapacağı yeni açıklamada da, yapılan açıklamanın arkasında oldukları da belirtilecek.

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TÜSİAD TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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