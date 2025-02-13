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TÜSİAD Başkanı’nın yargı eleştirilerine Adalet Bakanı Tunç ve Ömer Çelik’ten sert yanıt

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.02.2025 16:32
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan bugün genel kurullarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan'ın açıklamaları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" sözlerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı’nın yargı eleştirilerine Adalet Bakanı Tunç ve Ömer Çelik’ten sert yanıt

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, genel kurulda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Turan, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerden, ekonomide alınan kararlara kadar geniş çaplı bir değerlendirme yaptı. Turan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekerken Adalat Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Turan'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirme yaptı. Tunç, "Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır" şeklinde konuştu.

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Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.
Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.
Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.
Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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TURAN'IN AÇIKLAMALARINA ÇELİK'TEN SERT YANIT

Çelik ise Turan'ın açıklamasına ilişkin, "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır" yorumunda bulundu.

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Turan'ın açıklamaları ile ilgili, şu cümleleri sarf etti:

"Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır.
Maalesef Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur.
Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin “güven bunalımı” deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD’ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir.
AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz.
Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız"

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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