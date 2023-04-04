TYP SONUÇLARI 2023: Adıyaman TYP kura sonuçları açıklandı! İşte İŞKUR kura sonuçları isim listesi

İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi yoğun ilgi görüyor. Türkiye İş Kurumu TYP alımı başvurularının ardından sonuç açıklaması beklenmeye başlandı. Adıyaman TYP kura sonuçları ile ilgili açıklama valilik tarafından yapıldı. İşte Adıyaman TYP kura sonuçları isim listesi

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

TYP kura sonuçları e-Devket üzerinden öğrenilebiliyor. Adıyaman Valili tarafından yapılan açıklama ile de kura sonuçları isim listesi yayımlandı.

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

