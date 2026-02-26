FİNANS

Üç kentin nüfusunu solladı! İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu

İstanbul'un en kalabalık mahallesi, üç kentin nüfusunu solladı. Yüksek katlı binaların ve sitelerin yoğunlukta bulunduğu mahallenin nüfusu 111 binin üzerinde.

Üç kentin nüfusunu solladı! İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemine göre, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi.

İkinci sırada ise İstanbul'dan bir mahalle yer alıyor.

Üç kentin nüfusunu solladı! İstanbul un en kalabalık mahallesi belli oldu 1

BEYLİKDÜZÜ'NDE DÖRT KİŞİDEN BİRİ BURADA YAŞIYOR

111 bin 164 kişinin yaşadığı mahalle, Beylikdüzü'nde sınırları içerisinde.

Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü'nde, yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor.

SİTELER YOĞUNLUKTA

Yüksek binaların ve sitelerin yoğunlukla bulunduğu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında bulunuyor.

Otopark sorununun diğer mahallelere oranla düşük olması ve ulaşımın kolaylığı, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

NÜFUSU ÜÇ ŞEHRİN ÜZERİNDE

Adnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı.

Üç kentin nüfusunu solladı! İstanbul un en kalabalık mahallesi belli oldu 2

Mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.

NÜFUSU 111 BİNİN ÜZERİNDE

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, Adnan Kahveci'nin 111 bin 164 olarak açıklanan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olma özelliğini bu yıl da koruduğunu söyledi.

Üç kentin nüfusunu solladı! İstanbul un en kalabalık mahallesi belli oldu 3

"HERKESİN OTOPARKI VAR"

Mahallenin sitelerden oluşmasından dolayı kalabalığın sokaklara yansımadığını belirten Albayrak, şunları anlattı:

"- Çünkü herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz.

  • Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık."

Albayrak, "Büyüklüğümüzü sayılarla değil, mahalledeki dayanışmayla ölçmek istiyoruz. Çünkü mahallemizdeki komşularımız birbirine çok bağlı." ifadelerini kullandı.

Üç kentin nüfusunu solladı! İstanbul un en kalabalık mahallesi belli oldu 4

Bir kadın olarak görevini yaparken bazı zorluklarla karşılaşabildiğini dile getiren Albayrak, "Biz bu zorlukları avantaja çeviriyoruz. Çünkü bir kadının iletişim gücü, detaycılığı, komşularımızda tabii ki daha başka etkiler oluşturuyor. Çok emek veriyoruz, karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Türkiye
