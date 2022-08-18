Uçak bileti fiyatları yüzde 104 arttı! Havada 'koltuk' sorunu: ‘Yedek liste uygulaması devreye girdi

Petrol fiyatlarındaki artış havayolu şirketlerini de etkiledi. Öte yandan enflasyonla birlikte artan maliyetlerle birlikte şirketler rotayı yurt dışına kırdı. Bilet fiyatlarının geçen yaza göre yüzde 104 artmasına rağmen iç hat seferlerine talepleri arttı ancak, şirketler kapasitelerini azaltınca bu kez de koltuk sorunu ortaya çıktı.

Haziran ve temmuz aylarında iç hatlarda talepte artış olmasına karşın, havayolları şirketlerinin kapasitesi 2019 yılına göre yüzde 30 azaldı. İç hatlardaki seferler tatil bölgelerine de Anadolu’daki şehirlere de haftalar öncesinden doluyor.

BİLETLER HEMEN TÜKENİYOR

Dünya’da yer alan haberde tatil noktaları, uçuş sayısının daha az olduğu doğu hatları ve tercihin fazla olduğu uçuş saatindeki uçuşlar için biletlerin neredeyse 1 hafta önce tükendiği kaydedildi. Hatta bazı rotalar için bunun 3 güne kadar düştüğü ifade edildi.

YEDEK LİSTE UYGULAMASI

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, iç hatlarda acentelerin da uçak sıkıntısı yaşadığını söyledi. İç hat sefer sayılarının geçen yıla göre hayli azaldığını belirten Kuk, “Van, Trabzon, Rize, Dalaman, Bodrum neredeyse her iç hatta bu sorunları yaşıyoruz. Uçaklar dolu gidip dolu geliyor. Hatta şimdi yedek liste uygulaması çıkardılar. Uçakta biri biletini iptal ederse yerini alabilmeniz için yedek listeden koltuk satıyorlar. Geçen hafta kendim Trabzon’a gitmek için yedek listede bekledim” diye konuştu.

Kuk, son bir yılda İstanbul Antalya arası uçak bileti fiyatlarının 300 liradan 900 liraya yükseldiğini de ekledi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise, Akdeniz’de komşu illerde, Karadeniz’de iç hatlarda ciddi sıkıntı yaşandığını ifade ederek, “Uçaklar dolu. Biz de acenteler olarak bu sorunu yaşıyoruz” dedi.

İÇ HATLARDA BOŞ YER YOK

Savaşın dolayı uygulanan ambargo nedeniyle Rus turistlerin çoğunluğunu THY ve Pegasus taşıdı. Sadece 12 Ağustos Cuma günü Moskova, Kazan ve St. Petersburg’dan toplam 43 uçak İstanbul, Antalya, Alanya, Dalaman ve Bodrum havaalanlarına yolcu taşıdı. Cumartesi bu rakam 45, pazar ve pazartesi 52 oldu. 12 Ağustos’ta İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve Ankara’daki havalimanlarından Moskova, Kazan ve St. Petersburg’a toplam 24 uçak havalandı. 13 Ağustos’ta bu rakam 29’a yükseldi. 4 günde Rusya ve Türkiye arasında toplam 303 uçuş gerçekleştirdi. ‘Anadolu’ya ucuz uçuş’ konseptiyle faaliyete giren ancak bir süre önce yurtdışı seferlerine başlayan Anadolu Jet de bu yıl dış hatlara daha fazla uçuş yapma kararı aldı. Şirketin bu kararında maliyet artışları önemli rol oynuyor.



