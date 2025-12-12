FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uçak biletlerinde yeni dönem! Fiyat politikası değişti, 1 Ocak 2026'da başlıyor

Uçak bilet fiyatlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye'deki iç hat seferlerinde uygulanan tavan fiyat politikası yenilendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2026'dan itibaren satışa sunulacak biletlerin büyük çoğunluğu için üst limit 3 bin 710 TL olarak belirlenirken, koltukların küçük bir kısmı için bu sınır 6 bin 100 TL’ye yükseldi.

Uçak biletlerinde yeni dönem! Fiyat politikası değişti, 1 Ocak 2026'da başlıyor
Devrim Karadağ

Uçak biletlerinde yeni tarifeye geçiliyor.İç hatlarda hava yolu ulaşımının fiyatlandırılmasına yönelik uygulanan tavan fiyat sistemi, sektör temsilcilerinden gelen talepler dikkate alınarak yeniden ele alındı ve güncellendi.

1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bilet fiyatlarının üst sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidildi.

İKİ FARKLI TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Ekonomim’de yer alan habere göre; Alınan kararla, havayolu şirketlerinin bir uçuşta sattığı biletler için iki farklı tavan fiyat uygulaması devreye girecek.

Uçak biletlerinde yeni dönem! Fiyat politikası değişti, 1 Ocak 2026 da başlıyor 1

ÜST SINIR DEĞİŞTİ

Buna göre, bir uçuştaki biletlerin yüzde 70'lik kısmı için belirlenen yeni üst sınır 3 bin 710 TL oldu. Geriye kalan yüzde 30'luk koltuk bölümü için ise uygulanacak tavan fiyat 6 bin 100 TL olarak belirlendi. Bu yeni tavan fiyat uygulaması, 1 Ocak 2026 ve sonrasında gerçekleştirilecek tüm iç hat seferleri için geçerlilik kazanacak.

Uygulama, yurt içi tek yön uçuşlarda yalnızca ekonomi sınıfı biletler için geçerli olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Bir ilk olabilir 2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Bir ilk olabilir

İKİ KATINA KADAR ÇIKABİLİR

Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus gibi firmalar üzerinden yapılan ve yolcuların aktarmalı olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda ise tavan fiyatların ortalama iki katına kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Uçak biletlerinde yeni dönem! Fiyat politikası değişti, 1 Ocak 2026 da başlıyor 2

Öte yandan, belirli iç hat noktalarında sunulan business class hizmetleri için herhangi bir tavan fiyat sınırlaması bulunmadığı bilgisi de edinilen detaylar arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Bir ilk olabilir2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Bir ilk olabilir
Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uçak bileti bilet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.