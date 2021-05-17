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Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı

17.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 87 bin 779 kişi iken, 2021 yılı Mart ayında 13 milyon 274 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.

AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı

Kaynak: İHA

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