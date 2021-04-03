Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin ücretlerine zam mı gelecek?

Koronavirüs koşullarında ekonomik sıkıntılar çeken işçilerin, işten çıkarılma yasağı sürüyor. Ancak, ücretsiz izne çıkarılan pek çok kişi ücretsiz izin parası yardımına başvuru yapıyor. Yüzlerce vatandaş ücretsiz izin parasının ne kadar olduğunu araştırırken, nakdi destek yardımına zam gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, nakdi destek yardımına zam gelecek mi? İşte, detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE KADAR?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 24'üncü maddesi ile işçilere sağlanan Pandemi Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği günlük 47,70 TL.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNE ZAM MI GELECEK?

Resmi Gazete’nin yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı. Ancak, güncel olarak ücretsiz izin zammı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Son zam ise Ocak ayında yapılmıştı.