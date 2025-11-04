Ücretsiz toplu ulaşıma yeni destek! Detayları belli oldu, Resmi Gazete'de yayımlanacak

TÜİK'in enflasyonu açıklaması ise Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Toplu ulaşımda yaşlılar için ücretsiz ulaşım imkanına yönelik ise yeni bir çözümün getirilmesinin planlandığı öğrenildi. Yılın geri kalan bölümünde birçok şehirde, artan maliyetler gerekçe gösterilerek özel halk otobüslerinde 60-65 yaş ve üzeri vatandaşlar için tanınan ücretsiz ulaşım hakkına kısıtlama getirilmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Sözcü'nün haberine göre, büyükşehirlerde faaliyet gösteren araç sahiplerine aylık olarak ek destek ödemesi yapılacak. Buna göre, büyükşehirlerde faaliyet gösteren araç sahiplerine aylık 7 bin 792 TL, diğer illerdeki araç sahiplerine ise 4 bin 675 TL ek destek ödeme yapılması planlanıyor.

Aralık ayında yayımlanması planlanan yeni yönetmeliğe göre;



Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 4 bin 658TL olan ödeme 5 bin 845 TL'ye,

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 6 bin 210 TL olan destek ödemesi 7 bin 792 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin 658 TL olan destek ödemesi 5 bin 845 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 726 TL olan destek ödemesi ise 4 bin 675 TL'ye yükseltilecek"



KİMLER DESTEKTEN YARARLANACAK?

Destekten yararlananlar arasında engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler yer alıyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinde görevli olanlar da bu kapsamda ücretsiz veya indirimli olarak toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.