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Herkes bunu konuşuyor! Ucuz konut ödemelerinde 'enflasyon' detayı

16.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi’nde ödeme şartlarıyla ilgili yeni açıklama geldi. Projenin detaylarının açıklanmasının ardından taksitlerin memur maaşlarına endeksli olarak artacağı konuşuluyordu. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi hakkında konuşan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, 'Taksitlerde yapılacak artış, enflasyon oranını geçmez' dedi.

Herkes bunu konuşuyor! Ucuz konut ödemelerinde 'enflasyon' detayı

TOKİ önderliğinde başlatılan sosyal konut projesinde taksit ödemelerinin memur maaş zammına endeksli olduğu ve yılda iki kez zamlanacağı gündem olmuştu. Projenin taksit tutarı ve ödemelerle ilgili önemli açıklama geldi. Projeyi değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Projedeki gayrimenkuller yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki ‘Memur Maaş Artış Oranı’ dikkate alınarak TOKİ tarafından tespit edilen oranda artırılacak. Bu açıdan bakıldığında taksitlerde yapılacak artışın enflasyon oranını yüksek oranda geçemeyeceğini öngörmek mümkün gözüküyor. Şu an için ilk etapta belirlenmiş konut rakamları 2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade) 3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade) şeklinde. Buradaki rakamların proje başlangıcı için belirlenen rakamlar olduğu ve her altı ayda bir taksit rakamlarının güncelleneceği unutulmamalı” diye konuştu.

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“ALICILARI ÇOK ZORLAMAYACAK”

Projeden konut almanın mantıklı bir yatırım olduğunu belirten Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Çünkü öncelikle açıklanan toplam rakamlar şu anda güncel şartlarda alınabilecek sıfır konut fiyatlarının önemli miktarda altında bulunuyor. Ayrıca taksit tutarlarına ve bunların maaş artış oranına bağlı olarak artacağı bilgisine bakıldığında ödeme konusunda da alıcıları çok zorlamayacak bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca TOKİ tarafından gerçekleştirilen bir proje olması sıradan bir müteahhitten topraktan konut alınması durumunda üstlenilen riskten daha azının üstlenildiğini düşündürmekte” ifadelerini kullandı.

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Öngel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün 240 aylık vade ile konut kredisi veren banka sayısının çok sınırlı olduğu (genellikle en fazla 120 ay vade söz konusu) veren kurumlarında kredi faiz oranlarının aylık olarak yüzde 3 seviyelerinde olduğu görülmekte. Kabaca bir hesapla 800 bin TL konut kredisini 240 ay vade ile aldığınızda aylık yaklaşık 27 bin TL’lik taksitlerle toplamda 6,5 milyon TL civarında bir geri ödeme yapmanız gerekmekte. 800 bin TL’lik krediyi güncel en düşük aylık yüzde 1,3 oranında faiz ile 120 aylık vadeli aldığınızda ise aylık ortalama 13 bin TL’lik taksitlerle toplamda 1,6 milyon TL civarında bir ödeme yapmanız gerekmekte. Gerek banka kredisi gerekse de TOKİ’de borcun tamamı ödene kadar gayrimenkulü satamayacağınız göz önüne alındığında üstlenilen risk ve taksit ödemek zorunda kalınacak taksit tutarları açısından değerlendirme yapılması gerekli olacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ taksit
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