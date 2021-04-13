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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 14:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan girişimler neticesinde, geçen yıl mevcut geçiş belgelerine ilave olarak Rusya'dan 7 bin 500, Kazakistan'dan ise 12 bin adet transit geçiş belgesi temin edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçiş belgelerine talep arttı ve temin edilen belgeler kısa sürede tükendi. Bakanlığın Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılan girişimler neticesinde ilave geçiş belgesi verilirken, uluslararası kara yolu taşımacılığında, taşımacıların sorunlarının çözümü amacıyla yoğun çaba sarf edildi ve son dönemde önemli kazanımlar elde edildi.

Geçen yıl Azerbaycan tarafı ile yapılan görüşmeler sonucunda, ro-ro maliyetleri 300 dolara düşürüldü, 4 bin 500 adet ilave belge alınarak sefer başına 100 dolar indirim sağlandı.

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Özbekistan geçiş belgesi kotası ise 37 bine yükseltildi ve 10 bin adet ücretsiz geçiş belgesi temin edilerek sefer başına 400 dolar indirim yapılmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 31 Mart 2021'de Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabıyev ile gerçekleştirdiği toplantılara dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan geçiş ücretleri konusu yeniden gündeme getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde ücretler konusunda önemli gelişmeler beklenilmektedir. Bakanlığımızca yapılan girişimler neticesinde 2020 yılında mevcut geçiş belgelerine ilave olarak Rusya’dan 7 bin 500 adet, Kazakistan'dan ise 12 bin adet transit geçiş belgesi temin edilmiştir. Kovid-19 salgını nedeniyle Türkmenistan sınır kapılarının kapanması ve Orta Asya ülkelerine yönelik ticaretteki artış sonucu, geçiş belgelerine talep artmış olup temin edilen belgeler kısa sürede tükenmektedir. Kazakistan’dan alınan 2 bin adet transit geçiş belgesi normal zamanlarda yıl boyunca yeterli gelirken, 2021 yılında alınan 4 bin transit belge, Türkmenistan güzergahının kapalı olması nedeniyle 75 günde tükenmiştir."

Sorunun çözümü için 25 Mart 2021'de Bakan Karaismailoğlu’nun Kazakistanlı mevkidaşı Beibut Atamkulov ile görüştüğü ve 3 bin ilave transit geçiş belgesi konusunda mutabakat sağlandığı bilgisini aktaran Bakanlık, söz konusu belgelerin Büyükelçiliğe teslim edilir edilmez, bir gün içerisinde Türkiye'ye ulaştırılarak 2 Nisan'da taşımacılara dağıtılmaya başlanıldığını bildirdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rusya'dan da 5 bin ilave transit geçiş belgesi temini konusunda mutabakata varıldığı, bu belgelerden Türkiye'ye ulaşan bin adet transit geçiş belgesinin dağıtımına başlanıldığı ve geri kalan belgelerin dağıtımına kısa sürede başlanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkmenistan güzergahının yeniden açılması amacıyla Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Türkmen muhatabı ile görüşme gerçekleştirmiş, sonrasında diplomatik kanallardan yürütülen girişimlerin de neticesinde Türkmenistan tarafı Nisan 2021 itibarıyla ülkemiz taşıtlarının ro-ro ile Türkmenistan’a ikili taşımalarına müsaade etmeye başlamıştır. Türkmenistan güzergahının transit taşımalara da açılması amacıyla görüşmeler devam etmektedir.

Orta Asya ülkelerine yönelik taşımacılığımıza Afganistan üzerinden yeni bir alternatif güzergah kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütülmüş, 2021 şubat ayında Afganistan heyeti ülkemizde ağırlanarak güzergah seçenekleri görüşülmüştür.

Ayrıca 12 Nisan 2021 tarihinde de Bakanlığımıza gelen taşımacılarımız ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmiş, sorunlar dinlenmiştir. Firmalarımız Bakanlığımıza çağrı merkezi, telefon, e-posta, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallar ile de ulaşabilmektedir. Gün içinde taşımacılarınızdan gelen pek çok sorun çözüme kavuşturulmaktadır. Yabancı plakalı taşıtlara yönelik kontroller ise yıldan yıla artmakta olup, yabancı taşıtın ilgili cezayı ödememesi durumunda ülkemizden çıkışına veya çıkış yapmış olması durumunda ise ülkemize tekrar giriş yapmasına müsaade edilmemektedir."

AA

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