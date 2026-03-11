FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ülker 2025 finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye’de gıda sektöründeki liderliğini ve bölgesel gücünü sürdüren Ülker Bisküvi*, 2025 yılını 112 milyar TL ciroyla kapattığını, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu. Şirket geçen yılı %16,5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjıyla tamamladı.

Ülker 2025 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı “Mutlu et, mutlu ol” felsefesinden hareketle, “istikrarlı, rekabetçi, kârlı, sürdürülebilir ve insan odaklı büyüme” anlayışıyla oluşturdukları “5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli”nin, sürdürülebilir gelecek için rehber niteliği taşıdığını kaydetti.

“Made in Türkiye” etiketli ürünleri 100’den fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirten Kölükfakı, “2025 yılında üretim gücümüz, yenilikçi markalarımız, modern üretim altyapımız, ihracatımız ve oluşturduğumuz istihdamla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdük. Tüketici alışkanlıklarındaki dönüşümü, dijital eğilimleri ve atıştırmalık kategorisindeki yeni motivasyonları, bilim, veri ve teknolojiyle birleştirerek Ar-Ge merkezlerimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Türkiye’de 55 yeni ürün raflarda yerini aldı.” dedi.

Ülker 2025 finansal sonuçlarını açıkladı 1

S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne göre gıda şirketleri arasında global ölçekte %3’lük dilimde yer alarak başarılı bir performans gösterdiklerini dile getiren Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti:

“Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim performansı değerlendirmesinde 504 halka açık gıda şirketi arasında Aralık 2025 itibarıyla en yüksek puanı alarak üçüncü kez dünya birinciliğini kazandık. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören tüm sektörler arasında da üçüncü kez birinci sırada yer aldık. Bu sonuçlar, Ülker olarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında benimsediğimiz uzun vadeli, tutarlı ve odaklı yaklaşımın güçlü bir göstergesi. Ülker olarak, paydaşlarımızdan aldığımız güçle sorumluluk bilinci yüksek, dayanıklı ve istikrarlı bir gelecek inşa edebilmek için çalışacağız.”

Ülker 2025 finansal sonuçlarını açıkladı 2

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı!TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı!
'Fırtına öncesi sessizlik' İslam Memiş'ten altın ve piyasalar için çarpıcı yorum'Fırtına öncesi sessizlik' İslam Memiş'ten altın ve piyasalar için çarpıcı yorum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ülker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.