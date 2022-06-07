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Un fiyatları 280 TL'den 500 TL'ye çıktı! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama

07.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı desteklerin devam edecek olmasının hem esnafa hem de vatandaşa nefes aldıracağını söyledi. Bununla beraber ekmek fiyatlarıyal ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Balcı"Bugün kilogramını 15 liraya sattığımız ekmeği 25 lira yapsak dahi esnafımızın para kazanması söz konusu olmayacaktı." dedi.

Un fiyatları 280 TL'den 500 TL'ye çıktı! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonunun 7'nci Olağan Genel Kurulu toplandı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı kaliteli ve vatandaşa makul fiyattan ekmek üretmeyi öncelediklerini ifade ederek, fırıncı esnafının para kazanmasını engellemeyecek şekilde fiyat politikası yürüttüklerini kaydetti.

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"DESTEKLER OLMASAYDI ANLATMAKTA ZORLANACAKTIK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da kaliteli ve vatandaşa makul fiyattan ekmek üretmeyi öncelediklerini ifade ederek, fırıncı esnafının para kazanmasını engellemeyecek şekilde fiyat politikası yürüttüklerini kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) regülasyon uygulamalarına haziran ayından itibaren devam etmesinin uygun görüldüğü anımsatan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Desteklerin devam edecek olması esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Destekler olmasaydı hem tüketiciye anlatmakta zorluk çekecektik hem de fırıncı esnafımız ayakta durmakta zorluk çekecekti. 280 liraya aldığımız un 500 lira seviyesine yükseldi. Bugün kilogramını 15 liraya sattığımız ekmeği 25 lira yapsak dahi esnafımızın para kazanması söz konusu olmayacaktı." (AA)

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