UNDP’nin zirvesinde kritik atama! Bu görevi üstlenen ilk Türk kadın yönetici oldu

Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Programı UNDP’de, Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörlüğü’ne Şebnem Şener atandı. Yeni görevinde, UNDP’nin 2026-2029 Stratejik Planı’nı hayata geçirmekten sorumlu olacak Şebnem Şener, ajans bünyesinde bu görevi üstlenen ilk Türk kadın yönetici oldu.

UNDP'nin zirvesinde kritik atama! Bu görevi üstlenen ilk Türk kadın yönetici oldu
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türk yöneticilerin yurt dışındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) bünyesinde gerçekleştirilen atamayla birlikte Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörlüğü’ne Şebnem Şener getirildi.

UNDP BÜNYESİNDE BU GÖREVİ ÜSTLENEN İLK TÜRK KADIN YÖNETİCİ OLDU

09 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Şebnem Şener, ajans bünyesinde bu görevi üstlenen ilk Türk kadın yönetici oldu. Şebnem Şener, yeni görevi kapsamında New York’taki UNDP Genel Merkezi’nde konumlandırılan İcra Ofisi’nde, doğrudan UNDP Başkanı Alexander De Croo’ya bağlı olarak çalışacak.

KONYA MERAM ANADOLU LİSESİ’NDEN MEZUN OLDU

İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Şebnem Şener, Konya Meram Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı. Aynı üniversitede Politika Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Şebnem Şener, doktora tezini George Washington Üniversitesi’nde tüketici güveninin reel ekonomi üzerindeki etkisi üzerine gerçekleştirdi.

FİNANS ALANINDA 20 YILI AŞKIN TECRÜBESİ BULUNUYOR

Profesyonel kariyerine Dünya Bankası’nda başlayan Şebnem Şener, yaklaşık yedi yıl boyunca Dünya Bankası bünyesinde; başta düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere birçok ülkede finansal sektörün geliştirilmesine yönelik teknik, stratejik ve operasyonel çalışmalarda rol aldı. Finansal kapsayıcılığın artırılması, finansmana erişimin güçlendirilmesi ve finansal sektör reformlarının önceliklendirilmesi konularında ülkelere danışmanlık sağladı; finansal krizlere hazırlık, acil durum planlaması ve düzenleyici-denetleyici kurumlara yönelik finansal kriz simülasyonları gibi projelerde görev aldı. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) geçen Şebnem Şener, sürdürülebilir finans alanında önemli çalışmalara imza attı. Bu dönemde, etki odaklı finansman yaklaşımları ve gelişmekte olan pazarlarda bankacılık açısından uygulanabilir projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Şebnem Şener, son 2 yıldır UNDP Sürdürülebilir Finans Ağı (Sustainable Finance Hub) bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için Özel Finansman birimine liderlik ediyordu.

ÖNCELİKLİ GİRİŞİMLERİN ORTAK ETKİ ÜRETMESİNE LİDERLİK EDECEK

170 ülke ve bölgede yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizlikleri ve dışlanmayı azaltmak ve ülkelerin sürdürülebilir ilerleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren UNDP, 27 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan 2026-2029 Stratejik Planı ile önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ve önceliklerini ortaya koymuştu. Söz konusu plan; herkes için refahın genişletilmesi, etkili yönetişimin güçlendirilmesi, sağlıklı bir gezegenin korunması ve krizlere karşı dayanıklılığın artırılması olmak üzere dört temel stratejik hedef etrafında şekilleniyor. Bu hedefler; dijital ve yapay zekâ inovasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finansman olmak üzere üç hızlandırıcı alan tarafından desteklenerek, UNDP’nin tüm çalışma alanlarında dönüştürücü etki yaratmasını amaçlıyor.
Şebnem Şener, söz konusu Stratejik Plan dahilinde belirlenen kurumsal stratejik önceliklerin, ajansın tüm politika, program, ortaklık ve finansman araçlarıyla uyumlu, bütüncül ve tamamlayıcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesini koordine edecek. Şebnem Şener, küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren UNDP birimleri arasında stratejik entegrasyonu sağlayarak, öncelikli girişimlerin ortak etki üretmesine liderlik edecek ve Stratejik Plan kapsamında hedeflenen kalkınma sonuçlarının sahada somut etkilere dönüşmesinde kilit rol üstlenecek.

