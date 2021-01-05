"Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi..." İşte 3 farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve yorumu...

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları son 8 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bu süreçte analistlerden "uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediği" yorumu geldi. Öte yandan ABD'de düşük reel faizleri ve doların zayıflığı görülmeye devam etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 11 Ocak'ta başlayacak ve Şubat ayının ortasına kadar devam edecek bir ulusal karantinanın uygulanması için onay verdi. Koronavirüsün yeni mutasyonu ise New York’ta da görüldü. Altın fiyatlarının son 8 haftasında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından altın yatırımcıları 2021 altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştırmasına başladı. Peki altın fiyatları ne olacak, yükselecek mi? İşte uzmanlardan güncel altın yorumları ve altın grafiği...
Koronvirüs salgınının noel tatili nedeni ile arttığı ve ekonomide ciddi bir yavaşlamanın görüleceği düşünülüyor. Ons altın fiyatları ne zaman 2.000 doların üstüne çıkacak araştırılırken bir müjde geldi. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam altın yorumlarına istinaden yaptığı yorumda, doların zayıfladığını vurgulayarak yeni yılda 1.900 doların üstünde başladığını belirtti. Erlam yorumuna, ons altın fiyatının 2.000 doların üstüne çıkacağının an meselesi olduğunu ve yükselişlerin başlayabileceğini vurguladı.
Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın grafiği beklentisini paylaşmaya devam diyor. 2021'in ikinci mesai gününde güncel altın grafiği beklentisini paylaşarak Twitter üzerinden yaptığı yorumda şu paylaşımı yaptı;
"Dün kırmızı bölgeyi konuşmuştuk. 1900$ üzerinde kaldığı sürece pozitiftir. Olası düşüşler şimdilik fırsattır. Risk seviyeniz 1900$'dır..."
Ons altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 5, 2021
Dün kırmızı bölgeyi konuşmuştuk...
1900$ üzerinde kaldığı sürece pozitiftir...
Olası düşüşler şimdilik fırsattır...
Risk seviyeniz 1900$'dır... pic.twitter.com/LTb5Sh4W9Y
İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer güncel altın yorumunda, altının 1900 dolar seviyesi üzerinde kalmaya devam ettikçe yükseliş korumasında olduğunu belirtti. ABD'de reel faizlerin gerilemesi ve Georgia seçimleri gibi sıcak gelişmelerin, zayıf dolar algısını koruyacağını ve ons altını destekleyeceğini belirten Özer, Newyork'taki yeni mutasyona uğrayan virüsü ve aşı iyimserliğinin ons altını destekleyeceğini belirtti. Özer açıklamasına şöyle devam etti;
"Dolar bazlı altında orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürmesine ilişkin düşüncem değişmiş değil. Ancak gelişmeler dikkate alındığında ons altında inişli çıkışlı bir altın fiyatı oluşması beklenebilir. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın 460 seviyesine yükseldi. Dolar/TL’nin yatay kaldığı ortamda ons altının yükseliş eğilimi gramın önünü açmış görünüyor. Onstaki yükseliş potansiyelinin artması gramı 470 TL seviyesine taşıyabilir, ancak yakın zaman için hızla yükselen bir gram altın fiyatı beklememekteyiz."
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