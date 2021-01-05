"Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi..." İşte 3 farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve yorumu...

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları son 8 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bu süreçte analistlerden "uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediği" yorumu geldi. Öte yandan ABD'de düşük reel faizleri ve doların zayıflığı görülmeye devam etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 11 Ocak'ta başlayacak ve Şubat ayının ortasına kadar devam edecek bir ulusal karantinanın uygulanması için onay verdi. Koronavirüsün yeni mutasyonu ise New York’ta da görüldü. Altın fiyatlarının son 8 haftasında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından altın yatırımcıları 2021 altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştırmasına başladı. Peki altın fiyatları ne olacak, yükselecek mi? İşte uzmanlardan güncel altın yorumları ve altın grafiği...

"ALTININ 2000 BİN DOLAR SEVİYESİNİ BULMASI AN MESELESİ"

Koronvirüs salgınının noel tatili nedeni ile arttığı ve ekonomide ciddi bir yavaşlamanın görüleceği düşünülüyor. Ons altın fiyatları ne zaman 2.000 doların üstüne çıkacak araştırılırken bir müjde geldi. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam altın yorumlarına istinaden yaptığı yorumda, doların zayıfladığını vurgulayarak yeni yılda 1.900 doların üstünde başladığını belirtti. Erlam yorumuna, ons altın fiyatının 2.000 doların üstüne çıkacağının an meselesi olduğunu ve yükselişlerin başlayabileceğini vurguladı.