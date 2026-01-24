Ünlü market zincirinden flaş karar! 100 şubeyi rakiplerine satacak

Uygun fiyatlı satışlarıyla bilinen Belçikalı süpermarket zinciri Colruyt, Fransa operasyonuyla ilgili flaş bir karar aldı. Colruyt, 1998 yılında girdiği Fransa pazarından çekiliyor.

28 YIL SONRA FRANSA MACERASINI SONLANDIRMA KARARI ALDI!

Market zinciri Colruyt'ten yapılan açıklamada, 'zorlu koşullar' ve 'yüksek rekabet' nedeniyle sürdürülebilir kârlılığa ulaşılamadığı belirtildi. Böylece Colruyt, 28 yıl aradan sonra Fransa macerasını sonlandırma kararı aldı.

100 ŞUBEYİ RAKİPLERİNE SATACAK!

Belçikalı market zincirinin Fransa'da 105 şubesi bulunuyor. Bu 105 şubenin 100'ü rakiplere satılacak. Colruyt, 81 mağazasını Intermarché'ye (ITM), 14 mağazasını Leclerc'e, 3 mağazasını Carrefour'a ve 2 mağazasını da Super U'ya devredecek.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Şirketten yapılan açıklamada, "Colruyt Grubu, sosyal ortaklarla çoğunluk hissesine sahip bir anlaşma müzakere etmiş ve imzalamıştır; bu anlaşma idare tarafından da onaylanmıştır ve özellikle Fransa'daki perakende sektöründe genellikle gözlemlenenden önemli ölçüde daha yüksek, yasal sınırların üzerinde bir tazminat öngörmektedir" denildi.

700'DEN FAZLA KİŞİ İŞSİZ KALACAK!

Bu satış 2 bin 80 çalışanın faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlarken, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon'daki genel merkez de dahil olmak üzere lojistik tesislerinin henüz alıcı bulamadığını belirten şirket sözcüsü AFP'ye şunları söyledi:

"Bu durum maalesef 704 işin ortadan kalkmasına yol açacak."