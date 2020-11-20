Ünlü yatırımcı Mobius: Türk piyasalarına güven artacak

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi. “TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, TL'nin değer kaybı önlendi.” diyen Mobius, faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam yaratacağını ifade etti.

Mobius, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte, “Türkiye'ye güvenimizi kaybetmedik. Türk hisselerini içeren bir portföyümüz var. Yaşanan problemlere rağmen hisselerin iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla Türk varlığı planlıyor musunuz? sorusunu da yanıtlayan Mobius, Türkiye’deki ve diğer gelişen piyasalardaki mevcudiyetlerini artıracaklarını söyledi.

Gelişen piyasalar hakkında da görüşlerini paylaşan Mobius, şu anda gelişen piyasaların çok iyi bir görünümde olduğunu dile getirdi. ABD dolarının gelişen piyasa para birimine karşı zayıfladığını söyleyen Mobius, “Biden yönetimi vergileri artırırsa insanların gelişen piyasalara yönelmesi için başka bir sebebi daha olacaktır. Ayrıca, Fed’in piyasalara likidite enjekte edeceğini ve faizleri düşük tutacağını belirtmesi, gelişen piyasalar için oldukça iyi bir haber.” dedi.

Son olarak,gelecek yıl V şeklinde bir toparlanma beklediklerini ifade eden Mobius, “Dünyada inanılmaz bir likidite var. Yakın zamanda da duracağa benzemiyor.” ifadelerini kullandı.

