Uyarılarılar işe yaramadı: SGK önlerine akına devam! EYT emeklilik başvurusu yapanlar metrelerce kuyruk oluşturdu

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki SGK binasına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Küçükçekmece SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

3 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Çok mutlu olduğunu belirten Mahmut Koç isimli vatandaş, "7 bin 300 günüm var, yaklaşık 1 senedir bekliyorum, onun için çok mutluyum. Başvurumu yapacağım, iş yerime verip emekli olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Erken emekli olduğunu söyleyen Mustafa Kayanır ise, "Herkese hayırlı uğurlu olsun, güzel bir duygu, emekli olduk. Müracaatımızı yaptık, primimiz 3 yıl vardı dolmasına, 3 yıl erken vurdu. Hükümetimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

