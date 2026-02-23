Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Kazandırır? Vadeli Mevduat Hakkında Bilmeniz Gerekenler

1. İlk kural: Paranızı bankada tutmayı taahhüt edin.



Vadeli mevudatın ana mantığı şudur: Paranızı bankaya belli bir süreliğine yatırın ve bu süre içerisinde paranızı çekmeyin. Bankanız bu süre boyunca paranızı kullanır ve karşılığında size faiz öder. Eğer paranızı çekerseniz faiz hakkınızı kaybetmiş olursunuz.

2. Kazancınız faiz oranı ve vade süresiyle doğru orantılıdır.



Ne kadar kazanacağınız; yatırdığınız tutar, bankanın verdiği faiz oranı ve seçtiğiniz vade süresine göre hesaplanır. Uzun vadeler çoğu zaman daha yüksek faiz oranları sunabilir. Bununla birlikte, duruma göre dönem dönem olan kampanyaları da takip ederek daha avantajlı kazançlar sağlama imkanı elde edebilirsiniz.

3. Faizler, merkez bankası politikalarından etkilenir.



Vadeli mevduat faizleri doğrudan piyasa koşullarına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizlerine bağlıdır. Merkez Bankası faiz artırdığında bankalar genellikle daha yüksek mevduat faizi sunar; düşürdüğünde ise vadeli hesap oranları gerileyebilir.

4. Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var.



Vadeli mevduattan elde ettiğiniz kazançtan stopaj (vergi) kesilir. Bu oran tercih ettiğiniz vade süresine göre değişiklik gösterir. Yani bankanın size açıkladığı "brüt faiz" ile elinize geçen "net kazanç" aynı olmaz. Hesabınızı yaparken elinize geçecek net tutara mutlaka bakmalısınız.

5. Paranız TMSF güvencesi altındadır.



Paranız, Türkiye'de belirlenen belli bir limite kadar devlet güvencesi altındadır. Özellikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sayesinde, bankayla ilgili bir problem yaşarsanız bile paranız belirlenen üst sınıra kadar korunur. Bu da vadeli mevduatı daha düşük riskli bir hale getirir.

6. Enflasyon riskini de göz önünde bulundurun.



Vadeli mevduat birçok açıdan güvenlidir; ancak her zaman size gerçek bir kazanç sağlamayabilir. Bunun nedeni de, eğer enflasyon oranı aldığınız faizden yüksekse paranız nominal olarak artsa bile alım gücünüz düşebilir. Bu yüzden de mevduat değerlendirirken enflasyon oranlarını da mutlaka göz önünde bulundurun.

7. Otomatik yenileme özelliğiyle birikiminiz devam eder.



Bazı bankaların sunduğu, vade bitiminde hesabınızın otomatik olarak yeniden vadeye bağlanması sayesinde paranız siz takip etmeseniz de faiz kazanmaya devam eder. Ancak yeni vadenin, o günkü faiz oranından açıldığını unutmamak lazım.

8. Hoş geldin faizleri geçici olabilir.



Bazen bankalar yeni müşterilere "hoş geldin faizi" sunar. Bu oranlar genellikle piyasanın üstünde ve cezbedici olabilir. Fakat kampanya süresi bittikten sonra standart oranlara geçilir. Bu yüzden de uzun vadeli plan yaparken sadece ilk vade kazancına odaklanmayın.

9. Günlük kazanç sunan vadeli hesaplar da bulunur.



Vadeli hesaplar sadece belli bir zamanla sınırlı değildir. Günlük faiz işletilen esnek vadeli hesaplar da bulunur. Bu hesaplarda paranız her gün faiz kazanır ve çoğu zaman da istediğiniz an çekme şansınız bulunur. Yine de bu esnekliğin daha düşük faiz demek olduğunu da belirtelim.

10. Vadeli mevduat, daha çok paranızı korur.



Vadeli mevduat, özellikle risk almak istemeyen ve parasını nispeten daha güvenli şekilde değerlendirmek isteyenler için uygundur. Büyük kazançlardan ziyade, birikiminizi korur ve küçük getiriler elde etmenizi sağlar.