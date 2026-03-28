Van'ın karlı dağları macera tutkunu yabancı kayakçıları ağırladı

Fransa'dan gelen 5 kayakçı, Gevaş ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Çat Dağı zirvesi ve yamaçlarında kayak yaptı.

Fransa'dan gelen 5 kayakçı, Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Çat Dağı'nda kayak yaparak doğanın keyfini yaşadı.

Uzun süre erimeyen kar örtüsü, yüksek dağları ve doğal pistleriyle öne çıkan kentteki dağlar, son zamanlarda yerli ve yabancı doğa ve kayak tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Yer yer 2 metreyi aşan kar örtüsüyle doğaseverlerin dikkatini çeken Çat Dağı da macera tutkunu yabancı kayakçıların yeni rotası oldu.

Kentin doğal güzelliklerini keşfetmek ve dağ kayağı yapmak için Fransa'dan gelen 5 kayakçı, dağ kayağı milli sporcusu ve tur rehberi Doğukan Kömür'ün rehberliğinde dağa tırmandı.

Saatlerce süren tırmanışın ardından yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki karlı zirveye ulaşan yabancı kayakçılar, belirledikleri rotalardan inişe geçerek, keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşadı.

"HEPSİ DE BURALARI ÇOK BEĞENDİ"

Tur rehberi Kömür, AA muhabirine, Fransa'dan gelen misafirlere Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

10 gün önce gelen turistleri kentin dört bir yanını gezdirdiklerini belirten Kömür, şunları kaydetti:

"Van'ın zirvelerini ve dağlardaki kar kalınlığını beğendiler. Kentin kültürel yapısından ve yemeklerinden memnun olduklarını söylediler. Dağlara tırmandıklarında kendilerini doğayla bütünleşmiş hissediyorlar. Yaklaşık 5 yıldır 9 ülkeden gelen yabancı kayakçılara rehberlik ettim, hepsi de buraları çok beğendi. Biz de harika doğamızı onlara tanıtmak için çaba gösteriyoruz."

"Türkiye'yi ziyaret etmek bizim için ilgi çekici oldu"

75 yaşındaki Fransız kayakçı Michel Megevand ise "Van'ın zirvelerindeki kar kalınlığını beğendik. Buranın el değmemiş doğası ve kültürel yapısı Fransa'dan farklı. Türkiye'yi ziyaret etmek bizim için ilgi çekici oldu. Ülkemize döndüğümüzde arkadaşlarımıza Türkiye'de ve Van'da kayak yapmak için güzel dağların olduğunu söyleyeceğiz. Burada el değmemiş kar var, ilk kez biz kaydığımız için mutluyuz." dedi.

"Harika dağlara çıkıyor, keyfini çıkarıyoruz"

75 yaşındaki Robert Arrieux da kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti.

Ekip arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Arrieux, "Buraya ilk defa geliyoruz. Harika dağlara çıkıyor, keyfini çıkarıyoruz. Burası Alp Dağları gibi güzel. Türk halkı ve kültürleriyle tanışmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Turistlere eşlik eden kayakçı Recep Akkuş, "Van Gölü çevresindeki dağları keşfetmek için her hafta ayrı bir dağa çıkıyoruz. Bulunduğumuz alanın kar kalınlığını beğendik. Yabancıların olumlu yorumları da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

