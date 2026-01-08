FİNANS

Vatandaşın isyan ettiği zam düzeni değişiyor! Yüzde 50’lik artışlara yasal fren

Milyonlarca insanın isyan ettiği site ve apartman aidatları ile ilgili harekete geçildi. Site aidatları ve usulsüz site yönetim şirketi yapılanmalarına karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Yeni düzenlemelere göre site yöneticileri sene başında sadece ‘Yeniden Değerleme Oranı’ (YDO) kadar artış yapabilecek. Peki üst sınırdan fazla artışa maruz kalan aidatlar ne olacak? Uzmanlar ne diyor? İşte cevabı…

Site ve apartman aidatlarındaki fahiş artışlar ve keyfi site yönetimleriyle ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Torba kanun teklifi kapsamındaki değişiklik ve yeni kanun taslağı Meclis gündemine sunulacak. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun mevcut durumunda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş ancak miktarın belirlemesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu.

Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu. Yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek. Bu oran veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5’te 4 çoğunluk koşulu 3’te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.

“Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” ile de site yönetim hizmetleri sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak ve bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimine tabi olacak. Bu şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Bu şirketlerin temsilcileri, tesis yöneticileri ve denetçileri periyodik eğitimlere tabi tutulacak. Şirketler ve sundukları hizmetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘denetçiler’ tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek.

SINIRDAN FAZLA ARTIRAN NE OLACAK?

Kanun taslağı ev sahibi ya da kiracı olsun, bütün site sakinlerini ilgilendiriyor. Aidatları yüzde 50’ye varan oranlarda artırılan site sakinleri “Peki bizim durumumuz ne olacak” diye soruyor. Uzmanlar bu konunun detayının kanunun Meclis’ten geçmesiyle belli olacağını, geriye dönük işlem olmayabileceğini söylüyor. Ancak kurulan danışma kurulu, kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda geçerlilik tarihini yılın başından itibaren olacak şekilde belirlerse taleplerin karşılanabileceği ifade ediliyor.

