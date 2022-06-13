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Ve süt zammı raflara yansımaya başladı! Peynir fiyatlarında büyük artış: Sadece yarım kilosu bile…

13.06.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ süt fiyatlarına Mayıs ayında yapılan zamlar etiketlere yansımaya başladı. Yüzde 32’lik zammın ardından en ucuz süt 18,5 liraya satılmaya yükselmişti. Süt ürünlerinde ise zamlar yeni yeni etkisini gösteriyor. Artık yarım kilo Ezine peyniri almak için ortalama 78 lira, 1 kilo inek peyniri içinse 120 lira ödemek gerekecek…

Ve süt zammı raflara yansımaya başladı! Peynir fiyatlarında büyük artış: Sadece yarım kilosu bile…

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere litresinin 7,50 TL olarak belirlenmesinin ardından zamlı ürünler raflarda yer almaya başladı. Süt, ayran ve yoğurt gibi pastörize ürünlere hemen yansıyan fiyatlar, olgunlaştırılmış peynir grubunda ise etiketlere yeni yeni yansıyor. Markalı süt ürünlerinde ürününe göre değişkenlik göstermekle beraber yüzde 40’a varan artışlar yaşanırken, özel markalı (private label) ürünlerde ise fiyat artışı yüzde 18,5 olarak hesaplandı.

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Son zamlardan sonra markalı 500 gram Ezine peyniri 60 liradan 78 liraya kadar yükseldi. 350 gramlık koyun peyniri ise zam sonrası 42 liradan 58 liraya market raflarında yer buldu. 1 kilogram inek peyniri 100 liradan 120 liraya çıktı.

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Süt zammıyla beraber sıvı grubunda fiyatın geçerli olduğu tarihten itibaren birkaç gün içinde yansıdığını kaydeden Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Denetleme Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, peynir grubunun ise biraz arkadan takip ettiğini söyledi. Bunun nedenin olgunlaştırma durumundan kaynaklandığını belirten Kazancıgil, “Klasik peynir ve eski kaşar ürünlere zincir marketlerde yaklaşık 2 ay sonra zamlı olarak yansır. Burada fiyatın geç yansıması eski süt fiyatından alınmış olmasından kaynaklanıyor. Bunlarda bile artık süreler bir aya düşürülmüş durumda. 15 Haziran’dan sonra hemen hemen bütün eski ürünler bitmiş olur ve yeni fiyatlar yansımaya başlayacak” dedi.

“ALARM TAKILAN ÜRÜNLERDE FİRMALAR REKLAM YAPIYOR”

Daha önce fiyatlardaki pahalılık nedeniyle bebek maması bebek bezi, Ayçiçek yağı, kahve, tıraş bıçağı gibi ürünlere alarm takılmıştı. Bu ürünlere geçtiğimiz günlerde bir temel besin maddesi eklendi. Süte alarm takıldığına dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Bu da oldu! Şimdi de süte alarm taktılar...Bu da oldu! Şimdi de süte alarm taktılar...

Zamlardan önce sektörde bir hareketliliğin yaşandığını söyleyen Kazancıgil, fiyatların artmasıyla birlikte tonaj satışlarda düşüşlerin başladığını aktardı. Satışlarda vadelerin daha 3 ayın altına düşmediğini vurgulayan Kazancıgil, süper marketlere satışların 60 gün olarak yer aldığını ancak, bunun da 75 günü bulduğunu belirtti. Son günlerde bazı süt ürünlerine takılan alarmlar konusunda da değinen Kazancıgil, alarm takılan o ürünlerde firmaların kendi reklamını yaptığını söyledi. (DÜNYA)


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