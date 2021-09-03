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Veliler dikkat! En ucuzu 200 lira

03.09.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasıyla birlikte uzun zamandır ekonomik sıkıntılar yaşayan kırtasiyecilerin yüzü güldü. Fakat kırtasiye alışverişi yapan veliler fiyat artışından oldukça rahatsız. Kayseri'de kırtasiyecilik yapan Ali Kemal Eğilmez, hesaplarına göre bir ilkokul öğrencisinin çantasının en ucuz 200 TL'ye doldurulabileceğini açıkladı.

Veliler dikkat! En ucuzu 200 lira

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, okullarda 6 Eylül itibari ile yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler okul hazırlıklarına başladı. Hazırlıkların başlaması ile birlikte kırtasiyecilerde yoğunluk başladı.

"EN UCUZU 200 TL"

Bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masraflarının 200 TL'ye alınabildiğini söyleyen kırtasiyeci Ali Kemal Eğilmez, "Tabii ki geçen sene ve bir önceki seneye göre biraz daha umutluyuz. 2 senedir yapamadığımız satışın en azından bir kısmını yapmak istiyoruz. Şimdi 1 ve 2. Sınıfların belirli dersleri var. Onlara birkaç defter, kalem, silgi, 12'li bir kuru boya, 12'li pastel boya ve sulu boya ile çantası, suluğu ve beslenme çantası ile sağlık şartlarına uygun bir malzeme alınacak olursa, öğrenciler ilk alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlarını 200 TL gibi bir rakamla yapabilirler" dedi.

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KALEM KALEM FİYAT VERDİ

Eğilmez, "Ürünlerin fiyatlarına baktığımızda 30 TL'ye ana sınıfı çantası satıyoruz, 50 TL'ye beslenmesi içerisinde ilkokul 1 ve 2. sınıf çantası satıyoruz, 12,5 TL'ye kuru boya satıyoruz aynı şekilde pastel boya satıyoruz 5 TL ile 12 TL arasında bir fiyata satıyoruz. Sulu boyamızda 10-12 TL arasında değişiyor. Bu ürünlerimizin hepsi CE belgeli ürünler. Kaliteli ve kanserojen içermeyen ürünler. Kalemlerimizde 1 TL'den başlıyor 2,5 TL'ye kadar kurşun kalemlerimiz var, silgilerimizde aynı şekilde 1-2 TL arasında satılıyor. Büyük boy defterlerimiz 7,5 TL'den başlıyor ve sayfa sayısına göre 12 TL'ye kadar çıkabiliyor. Küçük boy defterleriz de 1,5 TL'den başlıyor ve yukarı doğru fiyatı değişiyor" diye konuştu.

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"BELGELİ OLUP OLMADIĞINA BAKSINLAR"

Pandemide satış yapamadıkları için ellerinde ürün bulunduğunu ve bu nedenle bu sene ürünlere çok fazla zam gelmediğini ifade eden Eğilmez açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;

"Biz kırtasiyeci olarak gelen zamların üzerine çok fazla bir kar koyamadık. Çünkü elimizde ürün var ve pandemiden dolayı da satışımız olmadı. Fiyatlarımızı geçen senenin ya da daha önceki senenin fiyatları gibi düşünebiliriz. Sadece nakliyeden dolayı ya da elimizde kalmayan ürünlerden dolayı biraz fiyat farkı doğabilir.

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Genel olarak halkımızın sağlığı için kaliteli ürün satmaya çalışıyoruz. Velilerimiz ürün alırken öncelikle markaya dikkat etsinler ve bu markaların arkasındaki sağlığa zararlı ürünler olmadığını gösteren CE belgeli olup, olmadığına baksınlar. Son kullanma tarihi olan ürünlerde bilhassa silgiler belli bir zaman sonra sertleşir. Velilerimiz mümkün olduğu kadar taze ve kaliteli ürün almaya çalışsınlar. Bütün milletimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim ekmeğimizin sebebi yavrularımız. Hepsine başarılar diliyorum"

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"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTIŞ VAR"

Vizyon Kitabevi İşletmecisi Kemal Özdemir ise; listenin uzunluğuna göre bir okul çantasının 300 ile 400 TL arasında dolduğunu aktararak; "Geçtiğimiz iki yıl çok kötü bir süreç geçirdik. Ama şuanda okulların açılmasıyla birlikte çok iyi olmasa da hareketlilik var. Geçen yıla göre yüzde 40 fiyat artışları oldu. Listenin uzunluğuna bağlı bir okul çantası ortalama 300 ile 400 TL arası doluyor. Aileler, bildikleri yerden kaliteli ürünler alsın. Titizlikle hijyene, çocuklarına ve kendilerine çok dikkatli davranmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki pandemiyi bir daha yaşamamak istiyoruz, aşı olmayanların da aşılarını olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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