"Vergi almayacağız" diyerek duyurdu! Özgür Özel fiyat fiyat açıkladı: "108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak"

Özgür Özel CHP grup toplantısında konuşma gerçekleştiriyor. Özel'in konuşmasında, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri vaatleri ön plana çıktı.
"KÖPRÜLERİN HEPSİNİ ÇATIR ÇATIR GERİ ALACAĞIZ"
Özel'in konuşmasından dikkat çeken satır başları şu şekilde:
- Bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Bilin ki bu iktidar köprü satıyor, giderayak satıyor. Şimdi ağzı sulananlara söylüyorum. Çatır çatır geri alacağız. Hepsini geri alacağız.
"GÜN GELECEK, CHP'DE BİR BALYOZ OPERASYONU OLACAK"
- Önce köprüleri milletin malı haline getireceğiz. Bunlar hani geçmişte gücü eline alınca Balyoz kumpasıyla ordunun kafasına vurdular ya Fetullah'la beraber. Gün gelecek, CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Alacağız elimize balyozu, otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Almanya'da otobanda gişe mi var? Milletin köprüsü millete bedava olacak. Günü gelince biz kıracağız o gişeleri.
"TÜRKİYE'DE 108 BİN LİRALIK TELEFONUN 55 BİN LİRASI VERGİ, 53 BİN LİRASI TELEFON"
- Telefon alıyorsun ya, devlet bundan vergi alır. %10-15 alır, ABD'de %8 alıyor. Türkiye'de 108 bin liralık telefonun 55 bin lirası vergi, 53 bin lirası telefon. Türkiye'de bu telefonu almak için 4 ay çalışmak gerekiyor, Avrupa'da ise 19 gün. Dünyada bir tek Türkiye'de vergisi, telefondan fazla.
ÖĞRENCİLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR VAADİ
- Öğrencilerin ilk telefonundan ve ilk bilgisayarından vergi almayacağız. 108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak.
ANKET AÇIKLAMASI
- Şu ana kadar 7 anket geldi önümüze; Allah’a şükür hepsinde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Farkı kiminde koruyoruz, kiminde açıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi önde.
