FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"Vergi almayacağız" diyerek duyurdu! Özgür Özel fiyat fiyat açıkladı: "108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel vaatlerinden söz ederken "cep telefonu" açıklamasıyla ses getirdi. Dünyada bir tek Türkiye'de vergisinin telefonun kendisinin fiyatından fazla olduğunu söyleyen Özel "Öğrencilerin ilk telefonundan ve ilk bilgisayarından vergi almayacağız. 108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak" dedi.

"Vergi almayacağız" diyerek duyurdu! Özgür Özel fiyat fiyat açıkladı: "108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak"
Mehmet Hazar Gönüllü

Özgür Özel CHP grup toplantısında konuşma gerçekleştiriyor. Özel'in konuşmasında, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri vaatleri ön plana çıktı.

"KÖPRÜLERİN HEPSİNİ ÇATIR ÇATIR GERİ ALACAĞIZ"

Özel'in konuşmasından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

  • Bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Bilin ki bu iktidar köprü satıyor, giderayak satıyor. Şimdi ağzı sulananlara söylüyorum. Çatır çatır geri alacağız. Hepsini geri alacağız.

"Vergi almayacağız" diyerek duyurdu! Özgür Özel fiyat fiyat açıkladı: "108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak" 1

"GÜN GELECEK, CHP'DE BİR BALYOZ OPERASYONU OLACAK"

  • Önce köprüleri milletin malı haline getireceğiz. Bunlar hani geçmişte gücü eline alınca Balyoz kumpasıyla ordunun kafasına vurdular ya Fetullah'la beraber. Gün gelecek, CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Alacağız elimize balyozu, otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Almanya'da otobanda gişe mi var? Milletin köprüsü millete bedava olacak. Günü gelince biz kıracağız o gişeleri.

"Vergi almayacağız" diyerek duyurdu! Özgür Özel fiyat fiyat açıkladı: "108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak" 2

"TÜRKİYE'DE 108 BİN LİRALIK TELEFONUN 55 BİN LİRASI VERGİ, 53 BİN LİRASI TELEFON"

  • Telefon alıyorsun ya, devlet bundan vergi alır. %10-15 alır, ABD'de %8 alıyor. Türkiye'de 108 bin liralık telefonun 55 bin lirası vergi, 53 bin lirası telefon. Türkiye'de bu telefonu almak için 4 ay çalışmak gerekiyor, Avrupa'da ise 19 gün. Dünyada bir tek Türkiye'de vergisi, telefondan fazla.

ÖĞRENCİLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR VAADİ

  • Öğrencilerin ilk telefonundan ve ilk bilgisayarından vergi almayacağız. 108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak.

"Vergi almayacağız" diyerek duyurdu! Özgür Özel fiyat fiyat açıkladı: "108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak" 3

ANKET AÇIKLAMASI

  • Şu ana kadar 7 anket geldi önümüze; Allah’a şükür hepsinde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Farkı kiminde koruyoruz, kiminde açıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi önde.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meşhur ilahi Bahçeli'nin de gündeminde Meşhur ilahi Bahçeli'nin de gündeminde

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ford, 400 binden fazla aracını geri çağırıyor: Nedeni belli olduFord, 400 binden fazla aracını geri çağırıyor: Nedeni belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Şubat 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Şubat 2026)
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP bilgisayar vergi telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.