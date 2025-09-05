Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı! ‘3 dakika’ hesabına Tepki üstüne tepki geldi

İddiaya göre, Adana'da vergi memuru olan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Diğer kullanıcılar tarafından tepkiler çığ gibi büyürken yorumlar da peş peşe geldi. Videoda bilgisayarının sağ alt köşesindeki saati gösterip mesaiyiyi tam 17.00'da bitirmediğini ifade etti.

3 DAKİKALIK MESAİ

Memur olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcısı, "Kim demiş memur 5 olmadan çıkar diye... Saat 17.03 ben bilgisayarımı yeni kapatacağım" ifadelerini kullandı. Kullanıcının paylaşımı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Diğer kullanıcılardan ise art arda yorumlar gelmeye başladı.

Video izleyen vatandaşlar, sosyal medyada şu yorumları yaptı:



"Bu tip insanlar direkt işten alınmalı biz de memuruz 7.30'da işteyim 21:00'de çıkıyorum, diğer gün yani gözünden başındaki amir amir olmazsa 1 dakika kimse beklemez bu isçi içinde geçerli memur için de..."