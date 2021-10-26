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Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Kişi başına düşen milli gelirde Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

26.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl Ozan Bingöl, kişi başına düşen gelirde tüm Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek, "1923 yılından bu yana arka arkaya yedi yıl boyunca kişi başına gelirin düştüğü tek dönem 2014-2021 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönemdir. Ancak bu dönemde küçük bir azınlığın porsiyonları büyürken, büyük bir çoğunluğun porsiyonları küçülmüştür." ifadelerini kullandı. İşte Bingöl'ün yazısından bazı notlar...

Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Kişi başına düşen milli gelirde Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, son yazısında yıllara göre kişi başına düşen gelir rakamlarını ele aldı. Bingöl son 7 yılda üst üste GSYH'nin düştüğüne dikkat çekerek, bu durumun Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşandığını, en son İkinci Dünya Savaşı öncesinde benzer bir durumun yaşandığını belirtti.

"Cumhuriyet tarihi boyunca arka arkaya yedi yıl boyunca kişi başına GSYH’nın düştüğü tek dönem 2014-2021 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönem" olduğuna dikkat çeken Bingöl, siyasetin insan için olması gerektiğini belirterek, sürekli fakirleşmenin kabul edilemeyecek bir durum olduğuna da değindi.

Dar gelirlinin porsiyonunun her geçen gün küçüldüğünü belirten Bingöl, herkesin porsiyonunun aynı oranda küçülmediğini vurgulayarak; "Bazıları ise pasta küçülmesine rağmen kendi porsiyonunu büyütebilmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Bingöl'ün Vergiyedair'de yer alan son yazısı:

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2020 yıl GSYH’sını yıl ortası nüfus olan 83.385 bine böldüğünüzde karşınıza çıkan rakam 2020 yılının kişi başına gelirdir. Örneğin kişi başına gelir 2020 yılı için 8.597 dolardır. Bu rakam ortalama bir rakamdır. Toplumdaki gelir bölüşümü adaletsizliğine göre alt gelir grupları ile üst gelir grupları için kişi başına düşen GSYH rakamı farklılaşır. Bu farklılaşmanın büyüklüğü gelir bölüşümündeki adaletsizliğin göstergesidir.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK! ARKA ARKAYA 7 YIL DÜŞEN GSYH

1923 yılından günümüze geçen dönemde kişi başına gelirde yıllar itibariyle düşüş ve yükselişler yaşanmıştır. Bu normal bir durumdur. Gerek ülke içindeki sorunlar, gerekse küresel konjonktür bu düşüşte etkili olmuştur. Aşağıdaki tabloda 1923’ten günümüze cari fiyatlarla dolar bazında kişi başına GSYH verilerine yer verdim. Rakamlar TÜİK’in sitesinden alınmıştır. Devletin resmi verileri söz konusudur. Kişi başına gelirde düşüşün yaşandığı yıllardaki oranlar kırmızıya boyanmak suretiyle hangi yıllarda kişi başına gelir düşüşü yaşandığı daha görünür hale getirilmiştir.

1923-2020-donemi-cari-fiyatlarla-dolar-bazinda-kisi-basina-dusen-milli-gelir-turkiye-yillik-artis-orani

*Tablo: 1923-2020 Kişi Başına GSYH (ABD Doları)

Yukarıdaki tabloya göre Türkiye’de kişi başına gelirde düşüşün yaşandığı pek çok yıl var. Ancak, pek çok durumda yüksek düşüşlerin ardından yüksek artışların olduğu ve düşüşlerin önemli ölçüde takip eden yıllarda telafi edildiği ve genel trendin yukarı yönlü olduğu görülmektedir.

EN SON İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA OLMUŞTU

Cumhuriyet tarihi boyunca arka arkaya yedi yıl boyunca kişi başına GSYH’nın düştüğü tek dönem 2014-2021 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönem olmuştur. Daha önce sadece ikinci dünya savaşı yıllarında arka arkaya dört yıllık bir kişi başına gelir düşüşü yaşanmıştır. Dünya ekonomik buhran dönemi, 1980 darbesi dönemlerinde bile kişi başına gelir düşüşleri en çok arka arkaya üç yıl sürmüştür.

kisi-basina-dusen-milli-gelir-1961-ve-sonrasi

*Grafik: 1961-2020 dönemi kişi başına düşen GSYH’nın gelişimi

Yukarıdaki verilere göre Türkiye’de 2014-2020 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönemde kişi başına GSYH rakamında sürekli bir düşüş yaşaması dikkate değer bir durumdur. Yedi yıl boyunca sürekli olarak fakirleştik. Bir nevi fakirleşme döngüsüne, başka bir ifade ile kalıcı ve artan bir fakirleşme sürecine girdik.

GSYH DÜŞERKEN PORSİYONU BÜYÜYENLER VE KÜÇÜLENLER

Siyasetin insan için olması gerektiği düsturu ile sürekli fakirleşme kabul edilemez bir durumdur. Düşen kişi başına GSYH ile genel ve ortalama anlamda sürekli fakirleşirken, küçülen gelir pastasından herkesin porsiyonu aynı oranda küçülmemektedir. Özellikle dar gelirlinin porsiyonları pastadaki genel küçülmenin de üzerinde gerçekleşmektedir. Bazıları ise pasta küçülmesine rağmen kendi porsiyonunu büyütebilmiştir. Aşağıda yer verdiğim, gelirin yüzde yirmilik dilimler itibariyle dağılım verileri bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

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Son dönemde genel anlamda ve sürekli derinleşen fakirleşmenin, küçülen milli gelir pastasına rağmen bazılarının porsiyonlarını büyütebilmesinin ve zaten küçü(cü)k porsiyona sahip dar gelirlinin porsiyonunu daha küçültülmek zorunda kalınmasının nedenlerinin ciddi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Yanlış politikaların gözden geçirilmesi, dillere pelesenk olan “YAPISAL REFORMLARI”ın inandırıcı bir şekilde hayata geçirilmesi ihtiyacı vardır. Bu kapsamda önümüzdeki en büyük handikap ise Einstein’ın “Hiçbir sorun onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez” sözündeki büyük tespitte yatıyor.

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