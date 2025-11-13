FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vergi ve SGK borçlarına müjde: Faiz oranları düşürüldü!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarını düşürdü. Bu düzenleme ile vergi ve SGK borçları daha uygun koşullarda ödenebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, borçlu mükellefler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Vergi ve SGK borçlarına müjde: Faiz oranları düşürüldü!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanacak faiz oranlarının düşürüldüğünü açıkladı. Gecikme zammı da yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve tecil faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Bakan Şimşek, bu düzenlemenin vergi ve SGK borçlarının daha düşük faizle taksitlendirilmesine imkan tanıyacağını belirtti. Bu açıklama, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan ve borçlarını ödemekte güçlük çeken mükellefler için önemli bir haber olarak değerlendiriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile Amme Alacaklarının Tahsilinde uygulanacak gecikme faizi ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeyle, kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranı yüzde 3,7'ye düşürüldü. Ayrıca, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizi de yüzde 39 olarak belirlendi. Bu oranlar, daha önceki oranlara kıyasla önemli bir düşüşü ifade ediyor.

Bu düzenleme, vergi ve SGK borcu olan vatandaşlar ve işletmeler için önemli avantajlar sunuyor. Düşük faiz oranları sayesinde, borçların taksitlendirilmesi daha cazip hale gelirken, ödeme güçlüğü çeken mükellefler için de bir nefes alma fırsatı doğuyor. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, bu tür düzenlemeler, ekonomik istikrarın sağlanmasına ve mükelleflerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesine katkı sağlayabilir. Uzmanlar, söz konusu düzenlemenin, vergi gelirlerinin tahsilatını da olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi ve SGK borçlarına yönelik faiz indirimi, borçlu mükellefler için önemli bir fırsat sunuyor. Düşük faiz oranları sayesinde, borçların taksitlendirilmesi ve ödenmesi kolaylaşırken, ekonomik rahatlama sağlanması hedefleniyor. Bu düzenlemenin, vergi gelirlerinin tahsilatını olumlu etkilemesi ve ekonomik istikrara katkı sağlaması bekleniyor. Mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımlayacağı tebliğleri takip ederek, düzenlemeden en iyi şekilde yararlanmaları büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım 2025 fiyat listesi ve kampanyalar belli olduKasım 2025 fiyat listesi ve kampanyalar belli oldu
Ödülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlüÖdülü bile var! Kilosu 400 TL, dünyaca ünlü

Anahtar Kelimeler:
faiz borç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.