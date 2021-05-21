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Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı

21.05.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel, Posco International Corporation’ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı.

Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı

Türkiye'de ürettiği son teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran Vestel, ihracata yönelik stratejik yeni bir iş birliğine daha da imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre Vestel, Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı. Bu ürünlerin Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetler'i de kapsayan 50'ye yakın ülkeye ihraç edecek olan Vestel, hem Avrupa'da hem de Asya pazarlarındaki güçlü konumunu daha da yukarıya taşıyacak.

"ÜLKEMİZİN ADINI 157 ÜLKEYE TAŞIYORUZ"

Uluslararası markalarla yaptıkları iş birlikleriyle hem başarı çıtalarını istikrarlı bir şekilde yükselttiklerini hem de Türkiye'nin adını dünya pazarlarında duyurduklarını söyleyen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Vestel'in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen stratejik pazarlara yönelik iş birliklerimizle, rekabetteki avantajımızı artırmaya odaklandık. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 23 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyoruz. Son olarak, Güney Koreli POSCO INTERNATIONAL Corporation şirketinin sahibi olduğu Daewoo ile stratejik bir marka lisans anlaşması imzaladık. Bu anlaşma ile ihracat pazarlarındaki gücümüze güç katacağız. Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetler'deki pazar payımızı artıracağız. Bu ve benzer adımlarımızla hedef pazarlarımıza daha da yaklaşıyor, ülke ekonomimize sunduğumuz katkının kapsamını genişletiyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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