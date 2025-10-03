FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yanardağ “Alevilerin Haini Çoktur” sözü ortalığı karıştırmıştı! RTÜK’ün iki CHP’li üyesi cezaya karşı mı çıktı? Kılıçdaroğlu – Özel gerilimi…

CHP’deki iç karışıklık RTÜK Üst Kurul toplantısına da taşındı. TELE 1 televizyonunun CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Alevi vatandaşları hedef alan sözlerine ceza verilmesi istemine CHP’li iki RTÜK üyesinin karşı çıktığı öğrenildi. Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu – Özel gerilimi bir kez daha gündeme geldi.

Yanardağ “Alevilerin Haini Çoktur” sözü ortalığı karıştırmıştı! RTÜK’ün iki CHP’li üyesi cezaya karşı mı çıktı? Kılıçdaroğlu – Özel gerilimi…

CHP’nin son genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut genel başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim bütün kamuoyunun malumu… Kemal Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef alan ve “Alevilerin haini çoktur” cümlesiyle tepkilerin odağı haline gelen Yanardağ’ın bağlı olduğu Tele 1’e verilecek cezaya itiraz eden RTÜK’ün CHP’li üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser cezanın aleyhine oy kullandı.

RTÜK’ün İYİ Partili üyesi Ahmet Can Buğday ve DEM Partili üye Necdet İpekyüz’ün de Merdan Yanardağ’ın sözleri sonrası TELE 1’e verilecek cezaya red oyu verdiği iddia edildi.

Yanardağ “Alevilerin Haini Çoktur” sözü ortalığı karıştırmıştı! RTÜK’ün iki CHP’li üyesi cezaya karşı mı çıktı? Kılıçdaroğlu – Özel gerilimi… 1

MERDAN YANARDAĞ “PİRO VESAİRE BİLMEM NE ALEVİLERİN HAİNİ ÇOKTUR” DEMİŞTİ

11 Eylül tarihinde TELE 1’de yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” isimli programda Merdan YANARDAĞ “Yok piro vesaire bilmem ne, Alevi, bilmem ne işte dede filan. Yani bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur.” demiş ve kamuoyunda özellikle de Alevi dernek ve federasyonlarından ciddi tepki yükselmişti.

Yanardağ “Alevilerin Haini Çoktur” sözü ortalığı karıştırmıştı! RTÜK’ün iki CHP’li üyesi cezaya karşı mı çıktı? Kılıçdaroğlu – Özel gerilimi… 2

EN ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

RTÜK Üst Kurul toplantısında da TELE 1 Televizyonu’na yayınların “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmüne aykırılıktan üst sınırdan idari para cezası verilmişti.

“DARBE” NİTELEMESİNE DE CEZA

RTÜK toplantısında yalnızca TELE1’e ceza verilmedi. Sözcü TV’ye Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt’un sözleri nedeniyle “darbe” nitelemesi ceza getirdi. Halk TV’ye MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sözler “küçük düşürücü” bulunması, Meltem TV’ye Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları “dezenformasyon” sayılması, SUN TV’ye ise İzmir’deki saldırıya ilişkin yayın yasağı ihlal edilmesi nedeniyle ceza verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
E-Devlet ve TOKİ sahtekarlarına dikkatE-Devlet ve TOKİ sahtekarlarına dikkat
Enflasyon açıklandı acı tablo ortaya çıktı! Asgari ücrette 4 bin 480 TL, emekli maaşında ise 1.179 TL fark var… Özgür Erdursun paylaştıEnflasyon açıklandı acı tablo ortaya çıktı! Asgari ücrette 4 bin 480 TL, emekli maaşında ise 1.179 TL fark var… Özgür Erdursun paylaştı

Anahtar Kelimeler:
rtük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.