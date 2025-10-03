Yanardağ “Alevilerin Haini Çoktur” sözü ortalığı karıştırmıştı! RTÜK’ün iki CHP’li üyesi cezaya karşı mı çıktı? Kılıçdaroğlu – Özel gerilimi…

CHP’nin son genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut genel başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim bütün kamuoyunun malumu… Kemal Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef alan ve “Alevilerin haini çoktur” cümlesiyle tepkilerin odağı haline gelen Yanardağ’ın bağlı olduğu Tele 1’e verilecek cezaya itiraz eden RTÜK’ün CHP’li üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser cezanın aleyhine oy kullandı.

RTÜK’ün İYİ Partili üyesi Ahmet Can Buğday ve DEM Partili üye Necdet İpekyüz’ün de Merdan Yanardağ’ın sözleri sonrası TELE 1’e verilecek cezaya red oyu verdiği iddia edildi.

MERDAN YANARDAĞ “PİRO VESAİRE BİLMEM NE ALEVİLERİN HAİNİ ÇOKTUR” DEMİŞTİ

11 Eylül tarihinde TELE 1’de yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” isimli programda Merdan YANARDAĞ “Yok piro vesaire bilmem ne, Alevi, bilmem ne işte dede filan. Yani bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur.” demiş ve kamuoyunda özellikle de Alevi dernek ve federasyonlarından ciddi tepki yükselmişti.

EN ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

RTÜK Üst Kurul toplantısında da TELE 1 Televizyonu’na yayınların “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmüne aykırılıktan üst sınırdan idari para cezası verilmişti.

“DARBE” NİTELEMESİNE DE CEZA

RTÜK toplantısında yalnızca TELE1’e ceza verilmedi. Sözcü TV’ye Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt’un sözleri nedeniyle “darbe” nitelemesi ceza getirdi. Halk TV’ye MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sözler “küçük düşürücü” bulunması, Meltem TV’ye Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları “dezenformasyon” sayılması, SUN TV’ye ise İzmir’deki saldırıya ilişkin yayın yasağı ihlal edilmesi nedeniyle ceza verildi.