Yargıtay’dan çok önemli senet kararı: Yazıyla belirtilen miktar geçerli olacak

Yıllardır hayalini kurduğu daire karşılığında imzaladığı 900 TL’lik senette, yazıyla yazılan bölümde ’dokuz yüz bin lira’ ibaresini gören borçlu polis memuru hayatının şokunu yaşadı. Soluğu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde alan mağdur borçlu, 900 TL’lik borç için verilen ve ödenen bononun, açık olan yazı ile yazılan kısmına ’’dokuz yüz bin lira’’ yazılarak davalı tarafından takibe konulduğu, davalıya 900 bin TL borcunun bulunmadığı iddiasıyla borçlu olunmadığının tespitini talep etti.

Mahkemede ifade veren davalı alacaklı ise; davacının borcunun 900 bin TL olduğunu, bedel kısmının sonradan doldurulduğuna ilişkin iddianın yazılı delille ispatlanmasının gerektiğini bildirerek davanın reddini istedi.

Mahkeme; toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; taraflar arasındaki tek ilişkinin polis memuru olan davacının müteahhitlik yapan davalıdan daire satın alınmasına ilişkin olduğu, bunun dışında aralarında başkaca ilişki bulunduğunun davalı tarafın defterlerinde de kayıtlı olmadığına dikkat çekti.