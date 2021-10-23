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Yargıtay'dan flaş izin kararı! Bunu yapan tazminatsız kovulur

23.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştığı iş yerinden sözlü olarak izin aldıktan sonra iş yerinden ayrılan çalışan, ‘’Devamsızlık’’ nedeniyle tazminatsız olarak işten kovuldu. Mahkemede görülen olayda Yargıtay emsal bir karara imza atarak, ‘’Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın’’ dedi.

Yargıtay'dan flaş izin kararı! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalıştığı yerin inşaat mühendisinden sözlü izin alarak işten ayrılan şantiye şefi, ‘’Devamsızlık’’ gerekçesiyle işinden oldu. Kıdem tazminatı için mahkemeye başvuran işçiye Yargıtay’dan kötü haber geldi.

İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil işleri olduğunu söyleyerek, şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.'den sözlü izin alıp işten ayrıldı. 2 gün mesaiye gelmeyen işçi için şantiye şefi mühendis devamsızlık tutacağı tuttu. İşveren tarafından kovulan işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini iddia ederek, ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini istedi.

Davalı şirket de davacının mazeret belirtmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını gerekçe göstererek, davanın reddini istedi. Mahkeme; davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatının kabulüne karar verdi. Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İşçinin devamsızlık yaptığı iddia edilen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda; "Davacı dava dilekçesinde, acil bir takım işleri sebebiyle şantiye şefi olan mühendis H.T.'den izin aldığını ve işyerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de belirtmemiştir. Davacı bu iddiasıyla bağlıdır. Davalı taraf, davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.'nin imzasının bulunduğu ve işyerini 22.07.2014 tarihinde terk ettiğine dair tutanak sunmuştur.

Davalı işyerinde tutulan 23.07.2014 ve 24.07.2014 tarihli devamsızlık tutanakları da davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle örtüşmektedir. Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği 'çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği' gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Yargıtay
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