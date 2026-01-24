Yargıtaydan 'ikramiye' kararı! Uyuşmazlık son buldu: İlave ödeme yapılacak

Dairenin kararına göre, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin ilave tediye ücretine hak kazanıp kazanmayacağı hususunda açılan davalar sonucu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi bu kişilerin ilgili haktan yararlanabileceği, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise yararlanamayacağı yönünde karar verdi.

YARGITAYA BAŞVURDU

Çelişki üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, uyuşmazlığın giderilmesi adına 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca Yargıtaya başvurdu.



Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye haklarından faydalanabileceğine hükmetti.

"İŞÇİ" NİTELĞİNDE SAYILDI

Dairenin kararında, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin hukuki statüsüne dair belirsizlikler nedeniyle daha önce açılmış davaların bulunduğu, Yargıtaya gelen dosyalar üzerine Daire tarafından söz konusu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" niteliğinde sayıldıkları ifade edildi.



İLAVE TEDİYE HAKKI

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatılan kararda, "toplum yararına program kapsamında çalışanların da işçi statüsünde olması nedeniyle" ilave tediye ödemesi hakkına sahip oldukları kaydedildi.



Kararda, "Bu açıklamalara göre başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır