'Yasak' kelimesini duyan kuyumcuya koştu! Herkes panikle bozdurmak istiyor ama dikkat! Altında yarım gram oyunu...

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde aldığı kararla 1 gramın altında altın üretimine yasak getirdi. Bundan sonra yarım gram altın üretiminin yapılmayacağını duyurdu.

'YASAKLANDI' KELİMESİNİ DUYAN KUYUMCUYA KOŞTU

Ancak yapılan açıklama vatandaşların kafasını karıştırdı. Yasaklanan şey sadece yarım gram altının üretilmesi ve satılması olurken; bazı vatandaşlar ellerindeki yarım gram altından kurtulma derdine düştü. 'Yasaklandı' kelimesini duyan kuyumcuya koştu, altınını sattı.

FIRSATÇILAR DEVREYE GİRDİ

Yarım gram altınlarını bozdurmak isteyenleri gözlerine kestiren fırsatçılar ise "Yarım gram tedavülden kalktı, artık değeri düştü" yalanıyla yarım gram altınları ucuza bozmaya başladı.

"ALTIN HER ZAMAN ALTINDIR"

Uzmanlar ise bu konuda vatandaşları uyarıyor. Kanal D Haber'e konuşan kuyumcu Murat Çil, "'Artık tedavülden kalktı, bunların değeri düştü' gibi cümleler kullanırlarsa bu meslektaşlarımıza inanmasınlar. Çünkü altın her zaman altındır" dedi.

DİKKAT! FAZLAYA SATMAK İSTEYEN DE OLABİLİR

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"0.50 gramlar üretilmiyor diye malı değerinden fazlaya satmak isteyenler olabilir. Üretim yapılmıyor diye düşük fiyattan almak isteyenler de vatandaşın karşısına çıkabilir."



