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Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

Bakanlıklar sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerle ilgili riskleri duyurarak hızla harekete geçmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürün bildirimlerini paylaşıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeye iki yeni ürün eklendi. Ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı
Hande Dağ

Gıdada sahtekarlık, kimi ürünlerde de sağlık riskleri yapılmaya devam ederken Bakanlıklar da peş peşe duyurdukları listelerle bu ürün ve gıdaları bir bir ifşa ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 'güvensiz ürün bildirimleri' listesine iki yeni ürün eklendiği görüldü.

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Bakanlığı listesindeki iki yeni ürün; markası, fotoğrafları ve özellikleriyle birlikte duyuruldu.

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AYNI MARKANIN İKİ ÜRÜNÜNE YASAKLAMA

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Listede yer alan ürünlerden bir tanesi L'actone marka odası kokusu oldu. 'Sweet Sugar Oda Kokusu' ürün için güvensizlik nedeni olarak "Sea yönetmeliği Md.19 etikette içerik bilgisi bulunmaması; Sea yönetmeliği Ek-1/1.5.1’de yer alan iç ambalajda yer alan etikette en azından etikette bulunması gereken bilgilerin eksikliği; Sea yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) dokunsal tehlike işaretinin bulunmaması kısımlarına aykırılıklar tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

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Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" denildi.

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Söz konusu ürün için alınan önlem de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma oldu.

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İŞTE GÜVENSİZLİK NEDENİ

Listede yer diğer ürün de yine L'actone marka oda kokusu oldu. 'Melon Oda Kokusu' ürün için güvensizlik nedeni olarak "Sea yönetmeliği Md.19 etikette içerik bilgisi bulunmaması; Sea yönetmeliği Ek-1/1.5.1’de yer alan iç ambalajda yer alan etikette en azından etikette bulunması gereken bilgilerin eksikliği; Sea yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) dokunsal tehlike işaretinin bulunmaması kısımlarına aykırılıklar tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

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Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" denildi.

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Söz konusu ürün için alınan önlem de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oda kokusu ürün yasak
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