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Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... O risk için harekete geçildi, 4 marka listede, fotoğraflarıyla duyuruldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
25.02.2025 10:40
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Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı peş peşe yayınladığı listelerle gıdadan giyime kadar pek çok üründeki riskleri ifşa ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa ederken gıdadaki hileleri ortaya koyuyor, Ticaret Bakanlığı ise Güvensiz Ürün Bildirimleri ile çeşitli ürünlerdeki riskleri duyururken o ürünlerle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın listesine 4 yeni ürün eklendi. Ebeveynler dikkat...

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... O risk için harekete geçildi, 4 marka listede, fotoğraflarıyla duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın ürünlerdeki riskleri ve hileleri ortaya koyarak yayınladığı listeler gündemde kalmaya devam ediyor. Her geçen gün listelere yeni ürünler eklenirken vatandaşlar ürünlerdeki hileler ya da risklerle alakalı uyarılıyor. Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünlerle ilgili harekete geçerek, çeşitli riskler bulunan ürünler için yasaklama ve piyasadan toplatma kararları alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı güvensiz ürün bildirimleri listesine ebeveynleri yakından ilgilendiren 4 yeni ürün daha eklendi. İşte o ürünler, markalar, fotoğrafları, risk ve güvensizlik nedenleri ve alınan kararlar...

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ÇOCUK KIYAFETİNDE 'BOĞULMA VEYA YARALANMA' RİSKİ

Ticaret Bakanlığı'nın listesine eklenen yeni ürünlerden bir tanesi çocuk giyim ürünü olan Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu desenli kız çocuk kıyafeti oldu. Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise "Test raporunda, ürünün 'çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri' kriterini karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu durum, ürünün çocukların boğulma veya yaralanma riskini artırdığı anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE TOPLATMA KARARI

Söz konusu ürünün taşıdığı riskler ise "Yaralanmalar" olarak belirtildi. Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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BEBEK ZIBININDA DA RİSK VAR

Listede yer alan bir diğer ürün ise bebek giyim ürünü olan Baby Body markalı kalın askılı zıbın (0-3 yaş//beyaz) oldu. Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Erkek Çıtçıt 66,26 N Dişi Çıt Çıt Da 48,25 N ‘Da koparak küçük parça silindirine girmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Söz konusu ürünün taşıdığı riskler de "Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), yanıklar, yaralanmalar" olarak belirtildi.

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Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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KIZ ÇOCUK TAKIMI DA LİSTEYE GİRDİ

Bir diğer ürün ise yine çocuk giyim ürünü olan Hippıl Baby markalı olan yazlık kız çocuk takımı olarak göze çarptı. Ürünün güvensizlik nedeni "Ürün dekoratif kordonun uç kısmında 3 boyutlu süsleme bulunmaktadır. Ayrıca, dekoratif kordon 14 cm'den uzundur" ifadeleriyle belirtildi.

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Ürünün taşıdığı riskler için ise "Yaralanmalar" denildi.

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Söz konusu ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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EBEVEYNLER DİKKAT! YENİ LİSTEDE BİR DE OYUNCAK VAR

Listede son olarak giyim dışı bir ürün de yer aldı. Su oyuncakları ürün grubunda bulunan Özkaya Plastik markalı turuncu sarı su tabancası için de karar alındı. Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Ambalaj kalınlığının istenen 0.038 mm'den büyük olması gerekmektedir. Ölçülen ortalama ön kalınlık 0.028mm, arka kalınlık ise 0.027 mm olarak ölçülmüştür" denildi.

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Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.)" ifadeleri kullanıldı.

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Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ürün yasak
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