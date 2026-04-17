Yasaklı boya, ilaç, at ve eşek eti! Bakanlık markaları ifşa etti

Kasap, mandıra, market, fırın, lokanta, kafeler… Gıdanın bulunduğu her yer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmeye devam ediyor. Gıdada taklit-tağşiş bulunması durumunda ise kamuoyuna duyuruluyor.

BU MARKALARA DİKKAT!

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ise güncellendi. Söz konusu marka ve ürünler duyuruldu.

16 Nisan tarihli listede bal, zeytinyağı, pide, kaşar, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

AT VE EŞEK ETİ LİSTEDE

Listeye bir kez deha at ve eşek eti girdi. İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...



SAĞLIĞINIZ TEHLİKEYE DÜŞEBİLİR

Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesi de güncellendi. Gıdada izin verilmeyen boya, ilaç etken tespiti yapıldı. İşte listeye giren o ürünler…