Yatırım yapayım derken paranızdan olmayın! Binlerce takipçileri var: Tüm birikimleri çöp oldu

Ekonomik zorlukların yaşandığı son yıllarda enflasyon karşısında parasının değerini kaybetmesini istemeyenler hızlı kazandıran yatırım faaliyetlerine yönelmeye başladı. Yüksek kar vaadinin bulunduğu sosyal medya hesaplarına yönelenlerin sayısı çığ gibi büyürken dolandırıcılar da iş başına düştü.

BİNLERCE VATANDAŞ DOLANDIRICI AĞINA DÜŞTÜ

Gündeme Dair Her Şey'den (gdh) Kübra Karasu'nun özel haberine göre, binlerce vatandaş birikimini katlayarak büyütmeye çalışırken organize bir dolandırıcı çetesinin ağına düştü. Dolandırıcıların, uluslararası lisanslı bir şirketin kimliğini kopyalayarak milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi.

Paravan şirketler üzerinden yatırımcıları dolandırılan sahtekarların Türk bankacılık sistemini kullandığı ve toplamda milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor. Mağdurlar ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DAVET LİNKLERİNE DİKKAT!

Sosyal medya uygulamaları üzerinden genel finansal bilgiler paylaşarak meşruiyet kazanan yüksek takipçili hesaplar, borsa haber akışının arasına gizlenmiş şekilde “Bu WhatsApp grubunda alım için şu saate kadar başvurular yapılacaktır” gibi davet linkleri paylaşıyor.

Sahte isimler üzerinden yatırım yapmak isteyenlerin güvenini kazanan dolandırıcılar, hisse analizleri yaparak güven kazanıyor. Uluslararası bir şirket ile anlaşmalı olduklarını belirten dolandırıcılar, lisanslı yatırım şirketinin internet hesabını kopyalarak vatandaşın güvenini sağlamlaştırıyor.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Bireysel görüşmeler ile yatırımcının güvenini kazanan dolandırıcılar, 'sigorta' yalanı ile vurgununu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Parasını çekmek isteyenlere ise kar kaybetme riski olduğu ifade edilerek, sistemden çıkması engelleniyor. Son olarak ise kâr payı bile verilmeden iletişim yavaş yavaş kesiliyor.



Dolandırıcılık oyununun farkına varan mağdur yatırımcılar ise, şikayetlerini internet üzerinden dile getirmeye başladı. Mağdurların anlattığına göre her yeni transfer talebinde farklı bir hesap gösterilip para aktarıldıktan sonra başka bir IBAN isteniyor; bu döngü mağdurların takibini ve geri ödeme şansını zorlaştırıyor.



650 bin TL ve 300 bin TL gibi tutarlarda zarar eden vakalar tespit edildi. Mağdurların büyük bir kısmı yaşadıkları kayıpla beraber suçluluk duygusu taşıyor; psikolojileri bozulan mağdurlar durumu eşlerinden, ailelerinden ve çevrelerinden gizliyor.