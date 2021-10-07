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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

07.10.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin sondaj gemilerinden 'Yavuz', Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj faaliyetlerine katılmak için Zonguldak'a ulaştı. Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak 'Yavuz', ardından Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Yavuz sondaj gemisi, 15 Ağustos'ta yanaştığı İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Karadeniz'e uğurlandı.

FİLYOS LİMANINA ULAŞTI

'Yavuz', Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Sondaj gemisi, kule montajı ve sondaj ekipmanının montajı için liman girişinde demirledi. 'Yavuz' çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ve Kanuni gemilerinin yanına giderek Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine kayıtlı 'Yavuz' sondaj gemisinin, Türkali-5 kuyusunda sondaja devam eden Fatih'in yanında çalışmalara katılması bekleniyor. (DHA)

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