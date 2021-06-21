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YD-ÜFE aylık yüzde 4,69 arttı

21.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,69 arttı.

YD-ÜFE aylık yüzde 4,69 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDE AYLIK VE YILLIK ARTIŞ OLDU

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 39,61 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 38,90, imalatta yüzde 39,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,25, enerjide yüzde 180,23, sermaye malında yüzde 28,86 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 4,72 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,69, imalatta yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,49, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,24, enerjide yüzde 10,31, sermaye malında yüzde 3,62 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 18,43, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,82, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 23,16 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,23, ana metaller yüzde 60,66, metal cevherleri yüzde 58,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 0,86, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 1,43, metal cevherleri yüzde 2,13 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,31, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 8,10, ana metaller yüzde 7,54 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: İHA

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