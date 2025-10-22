FİNANS

Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Yeni banknotlarda tek değişiklik, TCMB başkan ve başkan yardımcısının imzalarında yaşandı.

Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıktı
Cansu Akalp

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 TL'lik Banknotların Kullanıma Sunulduğunu Duyurdu

Türkiye ekonomisinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 Türk Lirası banknotların bugün, 22 Ekim 2025 tarihinde tedavüle girdiğini resmi olarak duyurdu. Bu duyuru, finans piyasalarında ve vatandaşlar arasında merak uyandırdı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun'un Merkez Bankası'na verdiği yetki çerçevesinde bu kararın alındığı belirtildi. Yeni banknotlar, halihazırda dolaşımda olan E9 Emisyon Grubu'nun önceki tertip 20 TL'lik banknotlarıyla aynı özelliklere sahip. Tek fark, banknot üzerindeki imzaların değişmiş olması. Yeni banknotlarda, görevdeki Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın imzaları yer alıyor.

Bu değişiklik, banknotların değerini veya geçerliliğini etkilemiyor. Mevcut 20 TL'lik banknotlar da tedavülde kalmaya devam edecek ve yeni banknotlarla birlikte kullanılabilecek. Bu durum, piyasada herhangi bir karmaşaya yol açmaması açısından önem taşıyor.

Ekonomistler, bu tür değişikliklerin rutin prosedürler olduğunu ve genellikle Merkez Bankası yönetimindeki değişiklikleri yansıttığını belirtiyor. Yeni imzaların eklenmesi, banknotların güncel yönetim tarafından onaylandığı anlamına geliyor. Bu durum, para politikasının sürekliliğini ve Merkez Bankası'nın itibarını güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Vatandaşlar, yeni banknotları günlük ticari işlemlerde rahatlıkla kullanabilecekler. Bankalar, ATM'ler ve diğer finans kuruluşları da yeni banknotları kabul edecek ve dağıtımını sağlayacak. Merkez Bankası, geçiş sürecinin sorunsuz ilerlemesi için gerekli tüm önlemleri aldığını ve piyasayı yakından takip ettiğini vurguladı.

Sonuç olarak, E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL'lik banknotların tedavüle girmesi, Türk ekonomisi için önemli bir gelişme. İmzaların değişmesi dışında bir farklılık bulunmayan yeni banknotlar, mevcut banknotlarla birlikte kullanılabilecek ve herhangi bir karışıklığa yol açmayacak. Bu durum, Merkez Bankası'nın para politikasındaki sürekliliğini ve güvenilirliğini pekiştiriyor.

