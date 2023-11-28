FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni asgari ücret için 4 farklı senaryo: En çok bu seçenek üzerinde duruluyor! Herkes bu tabloya dikkat kesildi

Yeni asgari ücret için 4 farklı senaryo: En çok bu seçenek üzerinde duruluyor! Herkes bu tabloya dikkat kesildi

28.11.2023 15:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçiyle işveren arasında yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarının belirlenmesi için ilk pazarlık masasının kurulmasına günler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zamlı asgari ücret için cuma günü bir araya gelecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin enflasyon hedefi belirleyici olacak. "2024 yılı asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yanıtını beklerken 4 farklı senaryo ortaya çıktı. Bu seçeneklerden biri ise yeni asgari ücret tutarı için hesaplamalarında öne çıktı!

Yeni asgari ücret için 4 farklı senaryo: En çok bu seçenek üzerinde duruluyor! Herkes bu tabloya dikkat kesildi

Yılın son günleri yaklaşırken asgari ücret bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. İlk pazarlık için gözler cuma günü gerçekleşecek toplantıya çevrildi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücret ve enflasyon açıklaması gündeme gelmişti. Son olarak ortaya 4 farklı asgari ücret olasılığının ortaya çıktığı bir tablo ortaya çıktı. En çok üzerinde durulan seçenek ise brüt tutarın 20 bin olduğu ihtimal...

YENİ ASGARİ ÜCRET 2024 BOYUNCA SABİT KALACAK

Asgari ücret 2022 ve 2023 yıllarında 6 aylık dönemlerle belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasına göre asgari ücrette 2024 yılı boyunca için tek bir rakam belirlenecek.

1

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 yılında yapılan asgari ücret zamlarına değinerek "Bu sene asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu" demişti.

17 BİN TL İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Bu sırada gazeteci Fatih Portakal da yeni asgari ücret için gündem yaratan bir iddia ortaya attı. Asgari ücretin aşağı yukarı 17 bin TL olacağını öne süren Portakal, "16.500 - 16.900... 100 lira eksik 100 lira fazla olabilir" diye konuştu.

Yeni tutar belirlenirken 2024 yılının enflasyon hedefi önemli rol oynayacak. Bu noktaya değinen sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, Haber Global'e yaptığı açıklamada "2024 yılının enflasyon hedefine bakıldığında yaklaşık yüzde 45-50 bandında olacağı öngörüldüğü takdirde, bir önceki yılın enflasyon rakamı da yüzde 65-68 bandında olduğuna göre yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olma ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.

5345

2024 İÇİN 4 SENARYO

2023 için brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net tutar ise 11 bin 403 lira olarak belirlenmişti. Günlük borçlanma ise 143 lira 8 kuruş olarak hesaplanmıştı. Kaya, 2024 yılı asgari ücret tutarı için olası zam oranlarını 4 şekilde ortaya koydu:

1) Zam yüzde 30 olursa brüt 17 bin 438, net asgari ücret 14 bin 822 TL olacak. Günlük borçlanma miktarı ise 186 liraya yükselecek.

2) Yüzde 40 zam uygulanması durumunda brüt asgari ücret 18 bin 780 lira, net tutar 15 bin 962 lira olacak. Bu durumda günlük borçlanma tutarı 200 TL'ye yükselecek.

2

3) En çok üzerinde durulan senaryo ise yüzde 50 hesabına göre yapılıyor. Buna göre brüt asgari ücret 20 bin, net tutar 17 bin 103 lirayı bulacak.

4) Hükümetin yüzde 55 zam kararı vermesi halinde ise işçinin cebine giren rakam 17 bin 673 lira olacak. Günlük borçlanma miktarı 221 liraya yükselecek.

İlginizi Çekebilir

Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

 O paralar emeklilere geri ödeniyor

O paralar emeklilere geri ödeniyor

 7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futboldaki 'fon' skandalıyla ilgili DenizBank'tan ilk açıklama! Futboldaki 'fon' skandalıyla ilgili DenizBank'tan ilk açıklama!
Yemek kartları ile marketten alışveriş yapanlar dikkat!Yemek kartları ile marketten alışveriş yapanlar dikkat!
Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Erkek arkadaşına kurşun yağdırdı! Cinayetin ardından 'yasak aşk' çıktı

Erkek arkadaşına kurşun yağdırdı! Cinayetin ardından 'yasak aşk' çıktı

7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

Asgari ücrette 4 farklı senaryo! En çok bu seçenek üzerinde duruluyor

Asgari ücrette 4 farklı senaryo! En çok bu seçenek üzerinde duruluyor

Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!

Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!

Devlet o evlere el mi koyacak? Rezerv tartışmaları için Bakan Özhaseki net konuştu

Devlet o evlere el mi koyacak? Rezerv tartışmaları için Bakan Özhaseki net konuştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.