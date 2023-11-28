Yeni asgari ücret için 4 farklı senaryo: En çok bu seçenek üzerinde duruluyor! Herkes bu tabloya dikkat kesildi

Yılın son günleri yaklaşırken asgari ücret bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. İlk pazarlık için gözler cuma günü gerçekleşecek toplantıya çevrildi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücret ve enflasyon açıklaması gündeme gelmişti. Son olarak ortaya 4 farklı asgari ücret olasılığının ortaya çıktığı bir tablo ortaya çıktı. En çok üzerinde durulan seçenek ise brüt tutarın 20 bin olduğu ihtimal...

YENİ ASGARİ ÜCRET 2024 BOYUNCA SABİT KALACAK

Asgari ücret 2022 ve 2023 yıllarında 6 aylık dönemlerle belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasına göre asgari ücrette 2024 yılı boyunca için tek bir rakam belirlenecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 yılında yapılan asgari ücret zamlarına değinerek "Bu sene asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu" demişti.

17 BİN TL İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Bu sırada gazeteci Fatih Portakal da yeni asgari ücret için gündem yaratan bir iddia ortaya attı. Asgari ücretin aşağı yukarı 17 bin TL olacağını öne süren Portakal, "16.500 - 16.900... 100 lira eksik 100 lira fazla olabilir" diye konuştu.

Yeni tutar belirlenirken 2024 yılının enflasyon hedefi önemli rol oynayacak. Bu noktaya değinen sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, Haber Global'e yaptığı açıklamada "2024 yılının enflasyon hedefine bakıldığında yaklaşık yüzde 45-50 bandında olacağı öngörüldüğü takdirde, bir önceki yılın enflasyon rakamı da yüzde 65-68 bandında olduğuna göre yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olma ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.

2024 İÇİN 4 SENARYO

2023 için brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net tutar ise 11 bin 403 lira olarak belirlenmişti. Günlük borçlanma ise 143 lira 8 kuruş olarak hesaplanmıştı. Kaya, 2024 yılı asgari ücret tutarı için olası zam oranlarını 4 şekilde ortaya koydu:

1) Zam yüzde 30 olursa brüt 17 bin 438, net asgari ücret 14 bin 822 TL olacak. Günlük borçlanma miktarı ise 186 liraya yükselecek.

2) Yüzde 40 zam uygulanması durumunda brüt asgari ücret 18 bin 780 lira, net tutar 15 bin 962 lira olacak. Bu durumda günlük borçlanma tutarı 200 TL'ye yükselecek.

3) En çok üzerinde durulan senaryo ise yüzde 50 hesabına göre yapılıyor. Buna göre brüt asgari ücret 20 bin, net tutar 17 bin 103 lirayı bulacak.

4) Hükümetin yüzde 55 zam kararı vermesi halinde ise işçinin cebine giren rakam 17 bin 673 lira olacak. Günlük borçlanma miktarı 221 liraya yükselecek.