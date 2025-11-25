FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Herkesin merak ettiği zam için oranı 'yüzde 45' çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik"

2026 için geçerli olacak asgari ücret şu günlerde hemen herkesin aklında soru işareti. Çeşitli zam senaryoları tartışılmaya devam ederken açıklamaları dikkatle takip edilen TÜRK-İŞ ses getirecek bir çıkışa imza attı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay 'yüzde 45' mesajıyla dikkat çekti. Peki 2026 asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamlar neler? İşte asgari ücret zammı haberinin detayları...

Herkesin merak ettiği zam için oranı 'yüzde 45' çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik"

Onlarca kalemi etkileyecek yeni asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Ekonomi kulislerinde bazı zam oranları öne çıkmaya başlarken TÜRK-İŞ'ten gelen açıklamalar da gündemde. Son olarak Balıkesir'de konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ifadeleri dikkat çekti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: "MEMUR İLE İŞÇİ ARASINDA FARKLAR VAR"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Atalay, TÜRK-İŞ'in, asgari ücret görüşmeleri, kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı gibi konularda gündeme geldiğini söyledi.

Herkesin merak ettiği zam için oranı yüzde 45 çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik" 1

Sendikalarla ilgili birçok gündem maddesinin olduğunu ifade eden Atalay, doğum izni, analık izni, babalık izni konusunda memur ile işçi arasında farklar olduğunu savundu.

Atalay, 200 bini kamu olmak üzere 1 milyon 350 bin üyeye sahip olduklarını belirtti.

"ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA ÜLKENİN YÜZDE 45'İNİ İLGİLENDİRİYOR"

Asgari ücret tespit görüşmelerine TÜRK-İŞ'in katılmadığını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:
"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım. 22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun. Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

Herkesin merak ettiği zam için oranı yüzde 45 çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik" 2

"HÜKÜMETİN BİR HAFTASI DAHA VAR"

Atalay, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil."

Herkesin merak ettiği zam için oranı yüzde 45 çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik" 3

Mynet Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelir?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
%20 Zam
%25 Zam
%30 Zam
%45 Zam
Bu anket 11 saat 54 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR NELER?

Ekol TV yayınında asgari ücret beklentisi sorulan ekonomist Muhammet Bayram, yüzde 25 zam oranının az olduğunu söyleyip "ara dönemde artış olmayacağı için, ben bu dönemde 22 bin 104 TL güncel asgari ücret üzerine yüzde 29'luk yapılırsa 28 bin 500 lira, yüzde 30'luk yapılırsa da 28 bin 735 lira gibi bir tahminim var asgari ücrette" diye konuşmuştu.

Herkesin merak ettiği zam için oranı yüzde 45 çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik" 4

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5'le 10'a kadar refah payı verdiği de anımsatılıyor. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20 ve 25'ler seviyesinde zam yapılabileceği senaryosu öne çıkıyor.

Herkesin merak ettiği zam için oranı yüzde 45 çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik" 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi 'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

MASADAKİ OLASI YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Kulislerde konuşulan oranlar dikkate alındığında ortaya çıkan rakamlar şöyle:

%20 zam olursa:

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

**%25 zam olursa:

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

Bu hesaplamalar resmi değil; komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinleşecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de geciken üretici enflasyonu verileri açıklandı!ABD'de geciken üretici enflasyonu verileri açıklandı!
Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola’ya dev ceza!Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola’ya dev ceza!

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ergün Atalay Zam 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.