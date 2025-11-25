Herkesin merak ettiği zam için oranı 'yüzde 45' çıkışı: "Öyle bir noktaya geldik"

Onlarca kalemi etkileyecek yeni asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Ekonomi kulislerinde bazı zam oranları öne çıkmaya başlarken TÜRK-İŞ'ten gelen açıklamalar da gündemde. Son olarak Balıkesir'de konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ifadeleri dikkat çekti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: "MEMUR İLE İŞÇİ ARASINDA FARKLAR VAR"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Atalay, TÜRK-İŞ'in, asgari ücret görüşmeleri, kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı gibi konularda gündeme geldiğini söyledi.

Sendikalarla ilgili birçok gündem maddesinin olduğunu ifade eden Atalay, doğum izni, analık izni, babalık izni konusunda memur ile işçi arasında farklar olduğunu savundu.

Atalay, 200 bini kamu olmak üzere 1 milyon 350 bin üyeye sahip olduklarını belirtti.

"ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA ÜLKENİN YÜZDE 45'İNİ İLGİLENDİRİYOR"

Asgari ücret tespit görüşmelerine TÜRK-İŞ'in katılmadığını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım. 22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun. Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

"HÜKÜMETİN BİR HAFTASI DAHA VAR"

Atalay, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR NELER?

Ekol TV yayınında asgari ücret beklentisi sorulan ekonomist Muhammet Bayram, yüzde 25 zam oranının az olduğunu söyleyip "ara dönemde artış olmayacağı için, ben bu dönemde 22 bin 104 TL güncel asgari ücret üzerine yüzde 29'luk yapılırsa 28 bin 500 lira, yüzde 30'luk yapılırsa da 28 bin 735 lira gibi bir tahminim var asgari ücrette" diye konuşmuştu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5'le 10'a kadar refah payı verdiği de anımsatılıyor. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20 ve 25'ler seviyesinde zam yapılabileceği senaryosu öne çıkıyor.

MASADAKİ OLASI YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Kulislerde konuşulan oranlar dikkate alındığında ortaya çıkan rakamlar şöyle:

%20 zam olursa:

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

**%25 zam olursa:

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

Bu hesaplamalar resmi değil; komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinleşecek.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır