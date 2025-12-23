FİNANS

Yeni asgari ücrete Özgür Özel'den ilk tepki: '2026 yılı seçim yılıdır'

Türkiye 2026'nın yeni asgari ücretini öğrendi. Geçen yıla göre yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücret için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi. Asgari ücretin ilk kez açlık sınırının altında kaldığını belirten Özel, "2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan saat 18.00'de başlayan toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve yeni asgari ücretin yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu.

AÇLIK SINIRI VURGUSU

Asgari ücretin açıklanmasından dakikalar sonra CHP'den ilk tepki geldi. CHP lideri Özgür Özel tepkisini sosyal medyadan dile getirirken yeni ücretin ilk kez açlık sınırı altında kalmasını vurguladı. Ücretin yetersiz olduğunu belirten Özel 2026 yılı için seçim çağrısı yaptı.

Özel'in sosyal medyadan asgari ücretle ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;

Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı.

Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır.
Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır.

Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!
İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur!

Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır.

25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz.

2026 geçim yılı olamayacağına göre
2026 seçim yılıdır!!!

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında, yeni asgari ücretin, gerçekleşen değil beklenen enflasyon oranında artırılacağını iddia etmiş ve şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Yanında iki kişi çalıştıran lokantacı esnafının, yanında bir kalfa çalıştıran eczacının ve berberin 39 bin lira hak edilen asgari ücreti vermesi mümkün değil. 'Haktır ama yoktur' diyor. Burada devlet araya girecek, sosyal güvenlik primini destekleme olarak verecek. Destekleme primini 10 bin 400 lira verirsen asgari ücret alan için 39 bin lira olur, veren için 29 bin lira istenilir."
Özgür Özel, en düşük emekli aylığının da 19 bin 800 lira yapılacağını iddia etmişti.

